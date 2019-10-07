【禁蒙面法】重陽節54個港鐵站關閉　掃墓市民：不方便但可接受

今日（6日）是重陽節，不少人登山掃墓。不過，政府修訂《逃犯條例》及《禁蒙面法》引發的示威浪潮不斷，令港鐵站受破壞，至今部份車站仍未重開。 《香港01》記者今日到前往鑽石山墳場的巴士站觀察，現場未見「排長龍」，秩序良好。有居於沙田的市民指出，由於港鐵站關閉，故只能乘坐巴士到鑽石山，雖然比乘港鐵多花半小時，但仍可接受。另有將軍澳區居民稱，由於區內地鐵站全停，不知掃墓後如何歸家，直言不會責怪示威者，認為政府應負上全部責任。

九巴開辦特別路線3S線，乘客可由鑽石山站前往鑽石山墳場，每次排隊人士不多，秩序良好。（王潔恩攝）

九巴在開辦多條重陽節特別路線，包括由鑽石山港鐵站前往鑽石山墳場的3S線。記者今日早上10時到現場觀察，特別路線巴士約10至15分鐘一班車，每次有約十多人排隊，未見「排長龍」，秩序良好。由於港鐵鑽石山站已重開，不少市民乘港鐵到鑽石山，然後轉乘3S巴士到墳場。

特別路線巴士約10至15分鐘一班車。（王潔恩攝）

將軍澳區地鐵全停 市民：不會責怪示威者

林小姐表示，她本身居於將軍澳，今早先乘坐家人的私家車往柴灣，及後乘坐港鐵到鑽石山掃墓。不過，由於將軍澳的港鐵站仍未重開，故她坦言要研究掃墓後該如何回家。

對於港鐵站被毀，她稱不會責怪示威者，直言現時社會確有示威需要，認為政府應負上全責，「政府推條例太快，只會引起反彈。」

鑽石山站已重開，有市民乘搭地鐵到鑽石山，然後再轉乘九巴特別路線巴士到墳場。（王潔恩攝）

無地鐵市民轉乘巴士

另有市民指出，今日由沙田出發到鑽石山，惟沙田港鐵站關閉，故只能乘坐巴士。他指出，雖然巴士故地鐵慢半小時，但仍然能接受，「有巴士就得啦！」。另一名市民陳太稱，今日一家駕車到鑽石山轉乘巴士，沿途未有塞車，交通暢順。