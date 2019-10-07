【逃犯條例】十一黃金周首6日出入境按年跌三成　每日僅22內地團

內地一連七日的國慶「十一黃金周」接近尾聲。根據入境處統計，本月1日至6日期間，整體出入境旅客有逾398萬人次，比去年同期逾582萬人次，按年下跌逾三成。其中實施《禁蒙面法》首日（5日），共有逾59萬旅客出入境，比去年同日的101萬人次，銳減逾四成；當中紅磡口岸全日更僅得2名港人入境。 旅行團方面亦大幅減少。香港旅遊業議會表示，假期首4日、平均每日僅有22個內地訪港團，比去年同期下降近九成。總幹事陳張樂怡直言，業界感到「極之無奈」及非常擔憂，「不知何時能夠走出困局。」希望政府能早日找到解決事件的良方。

內地「十一黃金周」正是訪港旅遊高峰期，惟本港反修例衝突愈演愈烈，重創本地旅遊業。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

內地「十一黃金周」正是訪港旅遊高峰期，惟本港反修例衝突愈演愈烈，重創本地旅遊業。根據入境處統計數字，10月1日至6日的訪港出入境旅客，錄得3,983,980人次，比去年同期下跌31.6%；其中內地入境旅客錄得605,279人次，按年下跌六成。

上周六紅磡口岸除2名港人外 無其他旅客出入

由於政府上周五（4日）宣佈透過《緊急法》實施《禁蒙面法》，翌日（5日）凌晨起生效，當晚即激起多區示威浪潮，港鐵因車站受破壞而全線停駛。紅磡口岸於周六（5日）僅有2名港人入境，沒有其他旅客出入；至昨日（6日）情況稍有改善，共有2,550旅客出入境。

政府上周五（4日）宣佈透過《緊急法》實施《禁蒙面法》，翌日（5日）凌晨起生效，當晚即激起多區示威浪潮，港鐵因車站受破壞而全線停駛。（資料圖片 / 高仲明攝）

過往最繁忙的羅湖口岸，在假期首6日出入境旅客錄得810,630人次，比去年同期下跌47.8%；入境方面則錄得392,932人次，按年減少49%。其中周六（5日）分別只有6名及22名內地旅客入境和出境，香港及其他旅客則有922人及7人出入境。

至於去年9月啟用的高鐵西九龍站，過去6日共有92,555名旅客入境，較去年同期銳減63.7%；港珠澳大橋則有96,623名旅客入境。

旅議會：10月1日至4日每日平均有22內地團訪港

此外，旅議會表示，根據記錄，本月1日至4日期間，平均每日有22個內地訪港團，比去年同期大跌86%。總幹事陳張樂怡表示，對於目前狀況，業界感到「極之無奈」，亦非常擔憂，直言：「不知何時能夠走出困局。」由於旅客減少，影響收入，陳張樂怡指，旅行社均將有經驗的員工視為寶貴資產，故不會輕言裁員，但希望政府能早日找到解決事件的良方。

澳門旅客人數按年增近13%

不過，一埠之隔的澳門，其到訪旅客數字則有所增長。據澳門旅遊局公布，黃金周首6日、各口岸共錄得90萬人次出入境，按年增長近13%；內地旅客佔約82%，至74萬人次，比去年同期增長逾10%。