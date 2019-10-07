【禁蒙面法】重陽下午市面氣氛平靜　防暴警有新任務：指揮交通

特區政府早前根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，惟連日來示威活動不斷，昨日（10月6日）全港多區爆發衝突，有不少地區的交通燈被激進示威者毀壞，至今日未能恢復使用。 今日（10月7日）雖有網民再發起活動，但下午並未發生大型衝突、對峙場面，市面秩序大至和平，而在市面戒備的防暴警亦多了一個任務：指揮交通。

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連日來的示威，令全港交通大受影響，今日港鐵有54個車站關閉，列車服務也於下午6時結束，大部分市民只能依靠巴士、私家車等道路交通工具。然而，由於大量交通燈被破壞，路面交通仍受一定程度影響。

今日早上，曾有網民拍得有市民自發在旺角指揮交通。而下午5時40分左右，在熙來攘往的旺角道和彌敦道交界處，有十多名防暴警察在馬路中央戒備，當中有警員手持防暴員盾及警棍，並有一名身穿反光衣的警察，在現場督導交通，維持交通秩序。隨着天色變暗，有防暴警察拿出熒光棒指引車輛來往。

運輸署在今日（7日）較早表示，近日收到破壞或干擾的交通燈超過100組，分布於在屯門、荃灣、元朗、將軍澳、北區、沙田、大嶼山、灣仔、中西區、油尖旺、深水埗及觀塘。有關部門正竭力搶修，但仍有一些交通燈未能正常運作。

運輸署呼籲駕駛人士， 在駛經有關路口時加倍小心忍讓，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全；行人盡量使用行人天橋和隧道，在交通燈損毀的路口橫過馬路時，亦應該特別注意車輛。

▼10.7全港多區集會情況▼