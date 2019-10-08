《都市日報》10月底遣散編採部大部份員工　部份人未出9月糧

免費報《都市日報》本月初曾發內部通告，指公司獲日資買方全面收購，料於下月底前完成交易，並宣布暫停在港鐵站派報紙，重新規劃派發點，持續網絡業務。據知，《都市日報》今日再召開約半小時的大會，公布將於10月31日正式遣散絕大部份編採部員工，料只有約數名員工之後會再獲聘。有員工透露，編採部全職員工至今未收到9月份薪金，超出《僱傭條例》不得遲於工資期屆滿後7天「出糧」的要求，更有實習及自由工作者連續多月未出糧，受影響人數接近40人。 《香港01》記者已向《都市日報》查詢，暫未獲回覆。

《都市日報》10月2日起停止在港鐵站派發，仍然有出版電子版。（都市日報網頁截圖）

據知，《都市日報》昨日召開員工大會，交代公司情況及透露將會轉型發展。有內部消息人士透露，都市日報編採部基層至中高層員工均面臨遣散，涉及港聞、財經、娛樂副刊員工，受影響人數約20人。其中港聞人手將由8人縮減至3人、娛樂則4人受影響。

《都市日報》今日再分部門召開約半小時的員工大會，會上公布編採部將於10月31日正式遣散大部份員工，受影響人士主要是執總及以下職級人士，包括記者、編輯、採訪主任等，料只有會數名員工在遣散後再重新獲聘。

除了公布遣散消息，據了解部份員工仍未收到9月份的薪金，部份員工僅獲發半份糧。據《僱傭條例》，僱主在任何情況下不得遲於工資期屆滿後或僱傭合約終止後7天。有《都市日報》員工直言，若公司未有做到「今日先出半份糧」的承諾，大多同事將不會等至下月遣散，而是即日起不再上班。

除全職員工，自由工作者及實習員工亦遭拖欠薪金，合共約20人。消息人士形容，「有實習同學兩個月無糧出」，而自由工作者情況更差：「5月起無找過大部分freelance員工人工，最多嗰位講緊十萬蚊。問親會計部或社長，就次次都話下個月會全清（全數清繳），但其實7月講到宜家都未清過。」