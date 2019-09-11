休班警獲發警棍　鄭承隆質疑執行職務說法不合理：心理壓力更大

反修例運動持續兩個多月，警察與市民在示威現場衝突頻生；警方曾在例行記者中表示有超過1500民警員被網民「起底」。警方支援科昨日（10日）發出一份名為《發放伸縮警棍予休班警》的文件，指為配合近月的「踏浪者行動」需要，助理警務處長（支援）已批准向警務人員額外派發伸縮警棍，最快會於今日下午發放，共有約1萬枝。警務處行動科高級警司汪威遜昨日強調，休班警使用時等同執行職務，須表明身分及在可行情况下出示委任證。 監警會前委員鄭承隆今日（11日）在商業電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，理解警方給伸縮警棍予休班警員作自衛用途；但他指出警方「以期讓人員於休班期間執行警察職務」的說法不合理，並質疑伸縮警棍可能令休班警的心理壓力更大。

監警會前委員鄭承隆表示，理解警方給伸縮警棍予休班警員作自衛用途，但他指出警方以「以期讓人員於休班期間執行警察職務」為由不合理。（資料圖片）

鄭承隆指出，警方給係班警派放大約1萬枝警棍的做法並無不可，當休班警自身面對危險，或身邊有人生命受威脅時，拿出警棍表明身份的做法合理。

但他表示，不能信服警方有關「讓人員於休班期間執行警察職務」的說法。他指出，7月21日晚在元朗站的兩位警員即使持槍，也需要增援才可處理衝突，質疑手持警棍的休班警是否能處理突發事件。

怕惹市民質疑及遺失

鄭承隆認為，一名休班警的力量對於處理衝突並不恰當，而且休班警未必處於自己平常執勤的警區，故認為休班警員將突發事件上報給該警區的做法更有效。他稱，警方應坦白警棍的作用為保護休班警安全的「強心針」，說清楚背後用意能令市民更易接受。

他續指，警方應就發放伸縮警棍，給予休班警員更清晰的指引，例如是否規定必須長期帶備警棍外出，減低警民雙方疑慮。他表示，假如自己是休班警員，會選擇不帶警棍外出，因為警棍可能對休班警員構成心理壓力，如擔心身份會惹來市民質疑，或害怕外出時會遺失警棍。