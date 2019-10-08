【禁蒙面法】浸大學生遊行　抗議五名學生在校園附近被捕

反修例風波持續，香港浸會大學學生會會長方仲賢周日（6日）指，數名浸大學生在校園附近被捕，其後浸大行政副校長暨秘書長李兆銓向同學發信，證實五名浸大生在校園附近被捕。 學生會今（8日）聯同四堂宿生會，發起在校內遊行，抗議有學生在校園附近被捕，以及警方進入校園範圍執法。有逾百名學生參加遊行，近九成人戴口罩，由學生會會長方仲賢帶領前往，沿途高呼「（校長）錢大康可恥」。在下午3時，他們已抵達逸夫行政樓地下，有十多名保安在升降機大堂等候。

逾百名浸大學生在校內遊行，聲援被捕同學及追究保安責任。浸大地上寫有「反抗」二字。 （張浩維攝）

高呼「浸大保安，可恥」等口號

逾百名學生下午2時於賽馬會廣場集合，在下午2時45分由賽馬會廣場遊行至逸夫行政樓（俗稱鐘樓），途中高呼口號「五大訴求，缺一不可」、「浸大保安，可恥」等口號。現場所見，多個學會響應行動，包括浸大傳理、浸大視藝、浸大社工等。現場所見，大部分人戴上口罩，鐘樓升降機大堂有十多名保安戒備。

保安公司代表稱兩名保安「反應不足」，已終止二人現有工作，會向他們發出警告信。（張浩維攝）

保安公司：兩保安「反應不足」 將發警告信

浸大學生會會長方仲賢指，是次遊行五大訴求，分別是：與校方管理層、保安公司代表、物業處代表會面，要求其清晰交代前日浸大學生於校園外被捕事件及後續處理、校方未能保障同學校內人身安全情況下立即停課、於校園每個出入口位置設保安站崗、立即解僱該兩名肇事保安、確保保安了解警察未有法庭手令不能進入校園範圍，如有發現立刻阻止。

方仲賢表示，當日警方拘捕時，只有兩名保安在場，並指他們只是「繞埋對手」，在旁談話，未有履行保護學生職責。

保安公司代表稱兩人「反應不足」，已終止二人現有工作，會向他們發出警告信。

門上被貼上「請使用其他通道」的公告。 （黃詠榆攝）

下午3時40分，同學打算尾隨校方高層，繼續追問，惟多名保安守着升降機大堂。同學遂打算行樓梯，發現大堂的防火門竟被鎖上，稱基於安全問題，已致電予消防求助。方仲賢呼籲在場同學，一起到8樓要求校方清𥇦交代問題，與同學對話。

下午4時半，大批同學移師至李作權保安室，要求保安、校方高層繼續與同學對話。其後有同學進入控制室，多名保安離開。稍後時分，有一名較高職級的保安員回應，稱明白學生憂慮，但暫無補充，會再與高層聯絡。

混亂期間，一名保安被指將大門強行關門時，壓到同學腳部，而該名保安被認出前日同學被捕時在場，遭到大批同學包圍，要求其交待。一旁的保安公司職員指，涉事保安已為夾到同學腳道歉，但強調不能為高層發言，現正致電回公司。

混亂期間，一名保安被指將大門強行關門時，壓到同學腳部，而該名保安被認出前日同學被捕時在場，遭到大批同學包圍，要求其交待。 （張浩維攝）