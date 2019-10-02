【10.1衝突】浸大百名學生靜坐表達訴求　冀校長為學生做實事

昨日（10月1日）全港多區爆發嚴重警民衝突，激進示威者在多地設路障、縱火、破壞港鐵站，示威活動共造成逾百人受傷送院。行動期間，警方共發射六槍實彈，有中學生中槍受傷。 今日（2日）下午，有約300名浸會大學學生響應同學網上號召，到教學及行政大樓外空地靜坐表達訴求，希望支援被捕及中槍學生；有學生指，校長錢大康每次就相關問題，只會推其他教職員及副校長「應付」及回應，過往曾經在對話期間譴責同學毁壞公物，但並非真正願意解決問題，感到非常不滿。 此外，浸會大學校長錢大康今日（2日）向師生發信，呼籲學生遠離暴力，重回理性討論及尊重；而蓄意破壞和欺凌行為，不但破壞校園的安寧，剝削了學生及教師在安全環境下學習和工作的權利，亦嚴重損害了浸大的聲譽。

今日（2日）下午，有約300名浸會大學學生響應同學網上號召到教學及行政大樓外空地靜坐表達訴求，並對校長言論的不滿。

就讀浸大工商管理學一年級的陳同學表示，對於校長每次就相關問題，只會推其他教職員及副校長「應付」及回應，過往曾經在對話期間譴責同學毁壞公物，但並非真正願意解決問題，感到非常不滿。（梁煥敏攝）

就讀浸大工商管理學一年級的陳同學表示，對於校長每次就相關問題，只會推其他教職員及副校長「應付」及回應，過往曾經在對話期間譴責同學毁壞公物，但並非真正願意解決問題，感到非常不滿，「佢每次出嚟只係Hea答，根本就唔係想幫學生，我哋今日出嚟，就係希望佢真正做一個校長做嘅嘢，真正幫學生。」

此外，他坦言昨日有參與遊行，自己雖不在荃灣，但不知道有警員近距離向一名中學生的心口開槍，感覺憤怒，認為要繼續行動的主要原因之一。

就讀中國文化研究三年級的莊同學表示，原定今日如常上課，但得知昨日有中學生被警方用真槍打學生，感到憤怒「之前已經警權過大，而家仲要用真槍就真係過份。」所以希望校長可以回應同學的訴求，真正為學生做事，譴責警方，譴責政府，真正兌現之前所講的承諾。

就讀中國文化研究三年級的莊同學表示，原定今日如常上課，但得知昨日有中學生被警方用真槍打學生，感到憤怒及過份。（梁煥敏攝）

浸大常務副校長麥建成承諾，會與校長安排於下周內跟學生對話，但現時未有詳情及形式，但學生代表擔心校方再次推搪，要求今晚內回覆對話日期。

另外，協理副校長黃煜表示，明白到學生的所想，但不要期望學校可以回應到所有的訴求，惟學校要為有需要的學生給予適當照顧。

負責聯絡同學參與相關活動的浸大研究生陳同學表示，他們幾個月以來訴求無變，現在已非常清楚，希望跟校長見面、對話，期望他能與學生站在同一陣線：「宜家已經開槍打中學生，希望校長唔好致學生的安全不顧，要帶領學生，不是袖手旁觀？」他強調，只要求和平對話，絕對不會打人、破壞辦公室。

浸會大學校長錢大康今日（2日）向師生發信，呼籲學生遠離暴力，重回理性討論及尊重。他又指，蓄意破壞和欺凌行為，破壞校園的安寧，剝削了學生及教師在安全環境下學習和工作的權利，亦嚴重損害了浸大的聲譽。同時，浸大校方會為有需要學生提供援助，並探討額外的可行措施，保障新聞系、中醫藥學課程等學生的安全。