【禁蒙面法】九間身份證換領中心7時起暫停　康文署設施同時關閉

衞生署今日（8日）下午3時宣布，由於交通服務有限，署方轄下的13間衞生科及胸肺科診所夜診服務需提早於7時暫停，而4間牙科診所將暫停夜診服務。 康樂及文化事務署6時半宣布，轄下文康設施將會陸續在下午7時起提早關閉或暫停服務，以確保場地使用者的安全。

另為已預約病人安排

衞生署表示，油麻地女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、東九龍胸肺科診所、九龍胸肺科診所、西營盤胸肺科診所、筲箕灣胸肺科診所、石硤尾胸肺科診所、南葵涌胸肺科診所、灣仔胸肺科診所、仁愛胸肺科診所、油麻地胸肺科診所、圓洲角胸肺科診所和容鳳書胸肺科診所夜診服務將提早於下午7時暫停

而灣仔牙科診所、油麻地牙科診所、上葵涌政府牙科診所和沙田尤德夫人政府牙科診所的夜診服務將暫停。

衞生署稱，已預約的病人將獲安排另約診症時間。署方亦提醒市民，因應社區的情況，相關夜間診所今日的服務時間有可能會再度調整。

香港紅十字會輸血服務中心也宣布，因應今日各區交通情況，流動捐血車於下午6時起暫停服務，而旺角捐血站、觀塘捐血站、銅鑼灣捐血站及荃灣捐血站亦會於下午7時起暫停服務。

入境事務處今日宣布，由於公共交通服務受到影響，入境處轄下的全部九間智能身份證換領中心將會在晚上7時暫停服務。已預約的市民可提前於今天較早時段或在稍後日子前往智能身份證換領中心辦理換證手續，而毋需重新預約。如有查詢，可於辦公時間內聯絡相關的智能身份證換領中心。

下圖為九間智能身份證換領中心的地址及電話：

九間智能身份證換領中心。 （政府新聞處圖片）

康樂及文化事務署今日宣布，因應交通和多區可能出現的特殊情況，轄下文康設施將會陸續在下午7時起提早關閉或暫停服務，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電1823查詢。