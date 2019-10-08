【禁蒙面法】港鐵工會料周三難全面恢復運作　旺角觀塘兩站損毀重

反修例風波愈演愈烈，港鐵連串安排被批評偏袒政府，結果備受針對，受到破壞，數十個港鐵站需封閉，車務更一度暫停一日。有港鐵工會向《香港01》表示，部分車站損毀嚴重，即使今晚（8日）車站未受到破壞，明日（9日，星期三）仍然未必可以全部投入服務，其中觀塘站有客務中心被焚毀，或需拆掉重建，重新接駁電線、網絡等工序料需花費不少時間。 另外，修復設施的零件短缺，雖已向外國廠商下訂，但可能需等3至6個月方到港，即可能仍有大量閘機需暫停服務。

10月7日晚上8時許，黑衣人衝入港鐵沙田圍站破壞售票機。（盧翊銘攝）

被焚觀塘站客務中心或需拆掉重建

政府上周宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，冀達到「止暴制亂」，反而進一步激起示威衝突，再有警員開真槍，亦有示威者於港鐵站連環縱火。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，旺角站及觀塘站明顯損傷較嚴重，其中觀塘站客務中心被縱火，或需拆掉中心重建，重新接駁電線、網絡等，需花費不少時間。至於旺角站，他指由於站內多處有積水，影響電子器材，其中照明系統仍有問題。

旺角站內如同「水舞間」，有示威者觀察水淹情況。(李智智攝)

林偉強又指，雖然部分車站表面上未必有嚴重破損，不過當中不少消防設備及安全裝置被破壞，未確保妥善之前，都未能重開。至於輕鐵仍有路線未能重開，他表示有信號系統受影響。

林偉強表示，過往只有塗鴉，都較容易處理，現時只希望示威者「手下留情」，但現時破壞升級，公司之後亦應找方法防範再被破壞。他續稱，相信明天會有更多車站可重開，但對於可否全線通車則有保留，尤其未知晚上會否再有示威。

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林偉強又指，雖然部分車站表明上未必有嚴重破損，不過當中不少消防設備及安全裝置被破壞，未確保妥善之前，都未能重開。至於輕鐵仍有路線未能重開，他表示有信號系統受影響。

林偉強表示，過往只有塗鴉，都較容易處理，現時只希望示威者「手下留情」，公司亦需找方法防範車站被破壞。他續稱，相信明天會有更多車站可重開，但對於可否全線通車則有保留，尤其未知晚上會否再有示威。

部分零件需要最少3個月才到港

早前港鐵高層承認，維修閘機等設備的零件已有短缺問題。林偉強表示，港鐵所用零件由外國廠商製造，由於零件獨特，廠商收到訂單後，方會設生產線製造，故花費不少時間，估計零件需3至6個月時間才到港。

香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁亦表示，相信明日有更多車站重開，但對全線恢復運作同樣有保留。他表示，車站如要重開，必先需要提供基本設備，假設閘機全部損壞，即使其他設備修復完成，亦未必可重開。他又稱，部分設備雖不起眼，但受損後可能會影響行車，例如輕鐵月台上設有「魚眼鏡」，供車長開關列車門時，觀察乘客上落情況，損壞了同樣可能影響通車。