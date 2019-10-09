【旺角騷亂】「女村長」稱不知放雜物入火堆屬違法　官裁表證成立

2016年大年初二旺角騷亂，外號「女村長」的畢慧芬涉在期間掘磚及將紙箱掉進火堆，被控兩項暴動罪。案件今（9日）於區域法院續審，庭上播放錄影會面片段及新聞片段。被告承認是片中示威者，亦有將紙箱掉進火堆，但不同意是縱火，稱：「街邊無曬垃圾桶，無理由要清潔工人執，有人燒咪燒埋佢囉。」又稱不知公眾地方放垃圾入火堆屬犯法。法官裁定表證成立，案件明早續審。

女被告畢慧芬在區域法院否認兩項暴動罪。（林樂兒攝）

被告畢慧芬（22歲）被控於2016年2月9日分別在西洋菜南街及豉油街交界，並在豉油街及彌敦道交界參與暴動。

認有掘磚及交給志同道合的人

庭上播放錄影會面片段，被告稱當晚看見食環人員疑似執法，她與多人圍觀及拍照，其後行動升級，才走到旺角百老匯戲院對面的行人路掘磚，再將磚塊交給他人。她稱該些人是「志同道合」及在以往示威活動認識，後來知道磚塊是用作扔警察便停止掘磚。

聲稱街邊沒有垃圾桶

庭上又播放兩段新聞片段，可見一名示威者身穿黑色羽絨、戴黃色冷帽及斜孭袋，站於火堆前面及與警方防線接近，然後將紙皮箱扔進火堆。

被告承認自己為片中示威者，並將雜物扔入火堆，但不同意是縱火，稱：「街邊無曬垃圾桶，無理由要清潔工人執，有人燒咪燒埋佢囉。」她又表示不知道在公眾地方將雜物放入火堆是犯法。

控方舉證完畢，法官練錦鴻裁定表證成立，案件明早續審。

案件編號：DCCC570/2018