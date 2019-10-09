【逃犯條例】建造業議會指立法會積壓700億工程撥款　冀加快審批

反修例風波持續，政府早前亦訂立《禁蒙臉法》，惟示威浪潮未平。建造業議會今（9日）表示，業內正處於嚴峻情況，立法會已積壓700億元的工務工程撥款未及審批，致工程量不穩、工人開工不足，影響生計。議會主席陳家駒表示，業內對前景感到憂慮，呼籲社會應以本港整體前途為依歸，促請立法會復會後，加快審批相關撥款。執行總監鄭定寧則稱，撥款進度不穩，時高時低，令行內「一時飽死、一時餓死」。

建造業議會指，2018至2019財政年度建造工程完成量按年下跌8.4%。主席陳家駒表示，本港整體建造工程量需要每年維持2000至2500億元，按原來政府施工時間表進度，未來10年建造業將見興旺，惟7月1日立法會受破壞後，約700億元的工務工程撥款審批受阻。按就業數據、投標價格及業界意見作參考，大家對行業前景相當憂慮，而議會近日已陸續約見議員游説，期望社會以香港整體前途為依歸，維持穩定建造量，「希望盡做」。

建造業議會執行總監鄭定寧稱，不少未審批工程與民生息息相關，包括葵涌及威爾斯親王醫院重建、老人院舍、橫州等公屋發展項目，受到建造量不足影響，以及撥款進度時高時低，業界「一時飽死、一時餓死」，亦難做完善規劃，他期望民生相關工程能夠盡快上馬。

建造業總工會理事長周聯橋則稱，社會狀況令撥款濟後，35萬名建築工人受累，紮鐵及釘板等屬重災區，有工友開工不足，損失三分之一工資。他又稱，學徒完成學師後，亦需穩定環境培訓及發展，期望復會後可馬上審批相關撥款。

建造商會第一副會長林建榮則補充稱，建造業一環扣一環，持續推動工程是必需。他又表示，近日已有大型企業開始凍薪或裁員。

建造業分包商聯會主席陳劍光表示，不少二判反映市場淡靜，釘板、札鐵等前期工種相繼告急，不少中小企劈價求生存，亦憂慮前景。