【逃犯條例】精神指數8年新低　教師遭母斥「黑教師」致抑鬱復發

反修例風波持續4個月，社會陷入不安和撕裂。「2019精神健康月」籌備委員會一項調查顯示，逾半受訪者的精神健康處於不合格水平，僅有12.6%受訪者的精神健康為良好。調查亦指，41.1%受訪者指「社會爭議」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響。 曾患抑鬱症、自稱「和理非」的中學教師施小姐指，因政見不同和母親爆發前所未有的衝突，母親指罵她為「黑老師」和「危害人間」，而施小姐亦情緒爆發，導致抑鬱症復發。施小姐感歎不應「贏咗場交，輸咗頭家」，又指當社會紛爭平息後，「留下的只有和家人的感情。」

「精神健康月」籌備委員會連續8年進行「全港精神健康指數調查」。今年結果顯示，香港市民精神健康指數的平均分為46.41分，為8年來最低。（侯彩琳攝）

遭母斥「生咗怪獸出來」情緒爆發​

在今日「2019精神健康月」籌備委員會的記者會上，施小姐通過電話分享她的個人經歷。擔任中學教師的施小姐以往曾經患上抑鬱症，經治療後病情已經穩定。惟受近期社會爭議影響，施小姐出現情緒波動，抑鬱症復發。

施小姐形容自己為「和理非」，雖然不常參與示威遊行，但理解示威者立場，亦支持年輕人表達訴求；施小姐的母親則支持政府和警方。因政見不同，當施小姐和媽媽討論社會事件時，便出現嚴重分歧。施小姐稱母親曾「瘋狂地鬧我」，亦曾憤怒地說「生咗怪獸出來，危害人間」 ，更形容施小姐為「黑老師」、「冇良心」；而施小姐亦情緒爆發，大聲和媽媽對罵。

在本周一（7日）重陽節，施小姐原本打算與家人一同去拜山，但因再度和母親衝突而「衝出屋企」。得知施小姐和母親關係轉差，施小姐的丈夫亦積極調解雙方分歧。

施小姐說，從未和媽媽出現如此大的衝突，但感歎不應「贏咗場交，輸咗頭家。」她又指，當社會紛爭平息後，「留下的只有和家人的感情。」

「精神健康月」籌備委員會召集人、精神科醫生麥永接指，社會紛爭持續，市民需留意情緒問題，了解自己是否出現壓力症狀。（侯彩琳攝）

香港市民精神健康指數「肥佬」 8年來最低

「精神健康月」籌備委員會連續8年進行「全港精神健康指數調查」，今年委託中文大學於今年6月21日至7月4日進行電話調查，訪問共 1,009 名15歲或以上的市民。訪問內容涵蓋世界衞生組織五項身心健康指標，包括工作、學業、子女、家庭、居住環境、社會爭議對受訪者精神健康的影響。

研究工作小組將身心健康指標的分數訂為由0分至100分。同時將精神健康指數低於52分訂為不合格水平；指數介乎52至68分之間為可接受水平；達72分或以上即表示精神健康狀況良好為準。

結果顯示，今年香港市民精神健康指數的平均分為46.41分，除了為不合格水平，也是8年來最低。結果又顯示，41.1%受訪者指「社會爭議」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響；有25.5%的受訪者表示「家庭」對其精神健康有非常大或頗大負面影響，而因社會爭議引致的家庭紛爭亦是因素之一。

另外，44.6%的學生受訪者指「學業」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響。亦有受訪者表示，「財政狀況」(24.6%)或「個人前途」 (23.7%)對其精神健康有負面影響。

▼10.4反禁蒙面法示威▼

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精神科醫生麥永接：受新聞困擾可改聽收音機

「精神健康月」籌備委員會召集人、精神科醫生麥永接指，社會紛爭持續，市民需留意情緒問題，了解自己是否出現壓力症狀，如多於4星期感覺難以放鬆，腦海不斷重現衝突場面；或超過2星期思想負面，甚至產生自殺念頭。

麥永接建議，若市民因社會爭議而出現情緒問題，應在接受新聞資訊時，改為閱覽文字或收聽收音機廣播；同時減少閱覽即時新聞及閱覽社交媒體的時間。他又指，當情緒受困可向家人朋友抒發情緒，若情況嚴重更應向社工、精神科醫生求助。