【逃犯條例】新華社時評指葉建源撑港獨　葉：感到震驚

撰文：吳倬安
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反修例運動持續多個月，當中不少示威者均為年輕人和學生，日前更有中五學生被警方近距離以實彈所傷，傷者所屬的荃灣何傳耀紀念中學，其後發表聲明承諾不會開除其學籍。
新華社今日（9日）再度發表評論文章，批評教協就事件的表態為「不見專業、只見偏見」，又指對方助紂為虐，其中更指教育界立法會議員葉建源於2016年8月公然表態支持中學生宣揚港獨。
葉建源今日回應事件，對被指支持港獨感到震驚和無中生有，又指其不支持港獨的立場非常清晰，他指若中央媒體對他和教協有看法，他歡迎對方提出，但不能接受偏離事實基礎的言論。
葉建源對被指支持港獨感到震驚和無中生有。（吳倬安攝）
葉建源表示，新華時評部分評論不乎事實，部分看法與香港市民對事件認知有很大偏差。其中，他提到時評中稱：「2016年8月，『教協』負責人葉建源公然表態支持中學生在校園內宣揚『港獨』。」葉建源指，在2016年8月教協發表的意見書中，表明教協不贊成港獨，質素新華社的言論無經過認真查實，又認為中央媒體將不同政見人士均歸類為「港獨」，對解決香港局勢無任何幫助。
對放教協被批評助紂為虐，本身是教協副會長的葉建源表示，教協不會呼籲學生罷課，同時已多次呼籲學生遠離衝突現場，對新華社的言論表示遺憾；又指新華社只反對示威者暴力，但不反對警方暴力，只反對示威者暴力，是選擇性反暴力，做法不會得到市民認同。