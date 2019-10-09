【逃犯條例】新華社時評指葉建源撑港獨　葉：感到震驚

反修例運動持續多個月，當中不少示威者均為年輕人和學生，日前更有中五學生被警方近距離以實彈所傷，傷者所屬的荃灣何傳耀紀念中學，其後發表聲明承諾不會開除其學籍。

新華社今日（9日）再度發表評論文章，批評教協就事件的表態為「不見專業、只見偏見」，又指對方助紂為虐，其中更指教育界立法會議員葉建源於2016年8月公然表態支持中學生宣揚港獨。

葉建源今日回應事件，對被指支持港獨感到震驚和無中生有，又指其不支持港獨的立場非常清晰，他指若中央媒體對他和教協有看法，他歡迎對方提出，但不能接受偏離事實基礎的言論。