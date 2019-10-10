【施政報告】到校學前康復服務料加額　羅致光：最快兩年達零輪候

《施政報告》下周三出爐，勞工及福利局局長羅致光透露，到校學前康復服務需求殷切，將會進一步加大服務名額，亦會額外新增試驗計劃，期望最快兩至三年內，達致「零輪候」目標。 綜援檢討結果亦有定案，預料租金津貼將會「加碼」，亦會調整豁免入息計算機制，更有效鼓勵就業。

政府料再增加到校學前康復服務名額。（資料圖片）

指家長已較傾向子女接受評估

羅致光昨（9日）於傳媒茶聚中表示，到校學前康復服務恆常化後，已初見成果，有發展遲緩學童早在兩歲已可接受服務；且服務延伸至幼稚園內，家長願予子女接受評估意欲增加，服務需求大增，「見到其他小朋友咁大進步，無咁大stigma（污名），多咗人舉手。」

他透露，服務名額供不應求，雖然本月初已增加至7,000個，但將進一步「加碼」，「投資喺小朋友身上，係相當重要。」

港府亦擬透過獎券基金推行試驗計劃，向部分幼稚園/幼稚園暨幼兒中心、有特殊需要迹象的兒童提供早期介入服務，冀可及時給予相應支援，他相信透過多管齊下，可望最快兩年內完成「零輪侯」目標。

羅致光形容「投資喺小朋友身上，係相當重要。」（資料圖片）

增加社區照顧服務 惟難達到「零輪候」

安老方面，羅致光表明，會為社區照顧服務增撥資源，包括提升服務名額、將改善家居及社區照顧服務，與綜合家居照顧服務形式「拍齊」，統一使用整筆過撥款模式，予機構調撥資源，亦會重新規劃服務隊分區，以便提高服務效率。不過他承認，社區照顧服務與「零輪候」目標仍有相當距離，人手亦是難題，但毋需如院舍般要同時考慮土地問題。

港府亦已敲定綜援檢討措施，羅致光透露，《施政報告》將有着墨。據了解，租住劏房、板間房等私樓的綜援户「超租津」情況一向嚴重，政府料會「加碼」，亦將新增牙科等特別津貼，亦會調整豁免入息機制，鼓勵綜援户投入勞動市場。