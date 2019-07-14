羅致光：將爭取更多資源　冀到校學前康復服務達至零輪候

勞福局局長羅致光指，社會及家長對有特殊需要學生的認知和接受程度上升，敢於為有特殊需要的孩子申請服務，預計原先於2019/20學年，增加服務名額至7,000名的到校學前康復服務，亦未能滿足服務的需求，他指，仍需爭取更多資源逐步增加服務名額，以達至零輪候的目標。

羅致光指，據考評局資料，今年局方為3 084名有特殊需要的考生作出特別的考試安排，人數較去年增加超過15%；他指，數字不一定反映學生中有特殊需要的比例上升，而可能反映社會對有特殊需要學生的認知和接受程度上升了，亦可能反映近年加強對SEN學生的支援，令更多SEN學生能完成中學課程及參與DSE考試。

此外，他又指，社會對有特殊需要學生的認知和接受程度上升，亦可從為幼稚園／幼稚園暨幼兒中心有特殊需要學童而設，提供到校學前康復服務看到；他指，政府於2018／19學年把服務恆常化，原本預期到2019/20學年將名額增加至7,000個，便可大致滿足需求。

但可能是家長對特殊需要的認知和接受程度上升，亦可能是家長見到其他接受了這項服務的兒童的進步後，亦敢於為孩子申請服務；他指，現在看來7,000個名額仍未能滿足服務的需求；仍需要爭取更多資源逐步增加服務名額，以達至零輪候的目標。

相信未來會有更多SEN生能於DSE中取得佳績

羅致光相信，為有特殊需要的學童越早提供訓練與支援，成效便會越好；由學前的階段開始，到小學至中學，透過不斷的訓練與支援，相信在未來會有更多SEN學生能完成中學及在DSE中取得好成績，再加上在大專時提供應有的支援，SEN學生能享有更平等的機會，發揮潛能，在社會上發光發亮。