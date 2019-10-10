【逃犯條例】施永青：最動盪時期過去　獨立委員會應調查風波源頭

反對修訂《逃犯條例》風波持續多個月，中原集團主席施永青今日（10日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，指出現時的示威模式難以持續，認為本港社會最動盪的時期已經過去。他又坦言難以實現全部5大訴求，認為港人及政府應各作讓步。

香港反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，國慶日當天多區爆發激烈警民衝突。（鄭子峰攝）

中原集團主席施永青今日於商台《在晴朗的一天出發》中談及近日社會風波，他認為本港最動盪的時期已經過去，指現時示威者透過攻擊商舖等手法表達訴求，相關模式不能持續，現時上街人數已明顯減少，認為部份人「行動上割席」。

五大訴求難全數實現

施永青批評特首林鄭月娥不是政治領袖，認為她未能妥善控制社會問題。他認為政府有必要成立獨立調查委員會，目的並非只調查警方行動，而是調查引發社會風波的源頭。對於示威者要求政府回應五大訴求，他坦言五大訴求難以全部實現，希望港人與政府均能各自作出讓步。

中原集團主席施永青 。（資料圖片）

施永青指出，社會環境不明朗令投資意欲降低，坦言地產生意有影響；不過他稱暫時未有裁員打算。他指大部份業主均對本港後市持樂觀態度，認為本港大局仍難以改變，因此住宅租金、樓市未有受大影響。

政府有責任引導樓價

政府下周三將公布新一份《施政報告》，料針對房屋、土地方面推出多項政策。施永青提出居屋應改為輪候制度，令社會清晰知道有幾多港人希望置業，另政府作為最大地主，有責任引導樓價。他建議，政府應加快補地價的談判過程，以市價補償農地增加土地供應，變相令樓價回落。