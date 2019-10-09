【禁蒙面法】梁國雄等加入覆核新法　擔心政府引緊急法定其他法例

行政長官林鄭月娥引用緊急法訂立《禁蒙面法》引起全城爭議，繼「長洲覆核王」郭卓堅、學聯前副秘書長岑敖暉及24名泛民議員提出司法覆核挑戰法例外，前立法會議員梁國雄及另一市民亦加入挑戰行列，要求法庭覆核並裁定緊急法，擔心政府會用以制定更多不合理條文，同時亦要求法庭裁定《禁蒙面法》均屬違憲及無效。

申請人為葉慶祥及梁國雄，答辯人為行政長官林鄭月娥及律政司。

梁國雄的入稟狀指，政府使用緊急訂立附屬法例，等同繞過立法會，令立法機關失去效力，與《基本法》第73條所提到有關立法會的職能相違背。

梁擔心政府會引緊急法定其他法例

再者，行政長官身為特區首長，理應要保障市民的權利與自由，但緊急法卻賦予權力給行政長官，令特首可訂立違反基本權利的法例，如言論自由、集會示威等權行。入稟狀又提到，在緊急法底下，政府可以再次引用有關權力立法，而政府亦未有排除再次引用緊急法的可能性，梁擔心政府會立法延長合法拘押時間及禁網等，令政府擁有「毫無約束」的權力。

禁蒙面未平衡個人及社會利益

入稟狀又提到，以緊急法所訂立的《禁蒙面法》與保障公共安全沒有合理關聯，示威者在和平集會中使用面罩是為免除政治壓力、歧視等，蒙面根本與減少激進示威者的暴力行為無關。再者，戴著口罩的人若不小心路過公眾集會，或會無辜墮入法網，而《禁蒙面法》未有平衡個人與社會之間的利益，亦侵害市民參與和平集會的自由。

對於政府以「辨別市民身分」為由，在《禁蒙面法》賦予警方可以要求市民除下口罩的權力，入稟狀直指現行法例已賦予警方相關權力，《禁蒙面法》中再賦予有關權力根本沒有必要。

另一申請人指香港非處於緊急時期

葉在其申請書指，雖然香港非處於緊急時期，但林鄭月娥卻濫權，未按《基本法》規定，將法例呈立法機關作修正，有違其就職宣誓所提到要擁護《基本法》的誓言，望法庭予以譴責。

案件編號：HCAL2942、2949/2019