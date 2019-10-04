【禁蒙面法】法庭拒頒臨時禁制令　岑敖暉求暫緩施行新法失敗

政府下午突宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，法例將於10月5日零時起生效。「長洲覆核王」郭卓堅及學聯前副秘書長岑敖暉，在政府的宣佈後兩小時內，即入稟高等法院提出司法覆核，指政府禁止人民在公眾集會中掩蓋面容，有違《基本法》及《香港人權法》賦予香港居民所享有的言論及集會自由，實屬違憲，應予以廢除。 岑及「長毛」梁國雄傍晚再提出的緊急臨時禁制令申請，希望法庭能下令暫緩執行該法例，高院晚上9時緊急開庭處理。法官林雲浩聽取陳辭後，約於11時40分作出裁決，拒絕頒下臨時禁制令，意即岑敖暉等欲以司法手段暫緩《禁蒙面法》宣告失敗。

岑敖暉及郭卓堅在新法訂立下兩小時內，即到法庭提司法覆核。(羅君豪攝)

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岑下午到高院入稟時在庭外稱，他的法律團隊有研究過要否立即要求法庭禁止這條將於今晚12時前實施的新法例，惟岑稱他現在的申請中並未包括這部份。岑在晚上與「長毛」梁國雄向法庭申請緊急臨時禁制令，法庭晚上特別開庭處理。

促法庭考慮公眾利益

根據岑與梁的申請文件顯示，他們的律師在今(4日)下午5時15分通知律政司，將會作出這項緊急禁制令的申請，因岑今午所作的司法覆核申請，涉及嚴重的議題，若岑勝訴，可能做成很大且難以彌補的損失，故希望法庭能先頒下臨時禁制令，暫緩政府施行《禁蒙面法》，同時亦促法庭應衡量公眾利益。

指新法多方面侵犯基本權利

文件提到，政府現想施行的《禁蒙面法》，亦適用於和平集會，這規定干擾到《基本法》及《人權法》保障香港居民享有的言論及集會自由；而該法亦賦予警方權力，在公眾地方可要求掩面的人移除面罩等物品，亦有侵犯人身自由之嫌。

再者，《緊急法》容許行政長官會與行政會，可制定任何限制居民基本權利的法例，亦有違憲之嫌，認為是有可爭辯之處。

若法例明日正式實施，恐怕只會令目前的局勢變得更糟，他們又指，現在並無迫切性去實施這法，現行的刑事罪行條例，亦已足夠保障公眾秩序及社會安寧。

《禁蒙面法》會干擾到不同人士的自由

代表二人的資深大律師潘熙在陳辭時指，《禁蒙面法》不合比例地干預港人應可享有的自由，包括集會和言論自由，以及人身自由，他舉例指︳若有同性戀或誇性別人士，在公眾場合想表逹意見，但又不想被人知道其身份；又或是有市民想帶口罩避免流感；又或是有公務員不滿政府而示威，但不想被得知其身份，這些情況下，他們的自由亦受到干擾。

律政司指特首認為需要用上的方法

律政司的代表卻反駁稱，特首今午在記者會發言時提到，近月的示威日漸嚴重，遍地開花，《禁蒙面法》不保證可停止暴力行為，但特首認為需要用上的方法。又指，即使押後立法，人群仍會在押後時間示威。如根據申請人的說法，根本是不應該立法。

法官裁決時指，申請人認為立法只會令情況惡化，惟他也不能否認，香港現時的情況已十分嚴峻。法官認為，立法的確不保證能有效停止現時的暴力情況，但似乎表面看來是可以達致此效果。

資深大律師潘熙（圖右）代表岑敖暉及梁國雄作這緊急臨時禁制令的申請。（資料圖片）

引緊急法只需特首與行政會議決定影響大

岑今午到法庭入稟時稱，《禁蒙面法》的影響未必很大，惟是次引用緊急法，只需林鄭和行政會議成員作閉門會議，便可立法。雖然林鄭表示會「先訂立後審議」，惟他指大多數保皇派議員都不會否決蒙面法。林鄭日後亦可引用緊急法，去容許警方沒收市民的財產。他相信港人除了有力量，亦很有創意，會用不同方法去挑戰。

他又指，單是使用司法制度去阻止政府為所欲為，並不足夠。他呼籲市民以近月「撕一貼百」的精神，帶口罩、面巾等每天出街，「睇下香港警察可以拉到幾多人」。

郭卓堅質疑林鄭身不由己

郭卓堅在庭外表示，林鄭從北京回港後，便表示要立法。郭卓堅質疑她是否身不由己，由北京決定，一國兩制和《基本法》是否仍有效。郭又指，根據《基本法》第27條，港人享有遊行、示威和集會的自由，而蒙面法則是剝奪《基本法》賦予港人的權力，郭相信港人因此會感到憤怒。

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄，亦加入申請並要求法庭頒下禁制令暫緩法例執行。(資料圖片)

憲法保障香港居民集會及言論自

申請人郭卓堅及岑敖輝分兩案入稟高等法院，兩案答辯人均為行政長官林鄭月娥。

二人的入稟文件均提到，行政會議引用緊急法而定立的《禁蒙面法》有違憲之嫌，並指有關法例，有違《香港人權法案條例》第16條及第17條，以及《基本法》的第27條中，對香港居民享有集會及言論自由的保障有所違背，實屬違憲，應予以廢除。

在岑的申請文件中，他並引述終審法院就立法會議員梁國雄遮打花園遊行案的判詞中，重申集會自由與言論自由是香港居民的基本權利，應受到保障。

禁蒙面是超出需要應廢除

岑又指，政府稱要緊急訂立《蒙面法》，以重整社會秩序，又指禁止示威者在公眾集會上蒙面，是有需要並相信能減少暴力事件，及有助警方執法，惟岑認為禁止蒙臉與維持社會秩序及安全並無關係，並認為此舉超出需要的範圍，認為應予以廢除。

案件編號：HCAL2929-30/2019