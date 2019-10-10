天水圍街市落成無期　食衞局宣布先建臨時街市解困　料一年後啟用

天水圍有近30萬人口，卻沒有公營街市，居民長期反映需跨區買餸、物價被壟斷的問題。2017年的《施政報告》宣布會落實在天水圍興建公眾街市，去年區議會投票選出興建方案，不過食物及衞生局一直未有公布街市預期落成日期。 食衞局今日（10日）宣布，由於興建新街市需時，將在天水圍設立臨時街市，選址為天秀路公園旁的空地，預計最快在明年年底前完工啟用，初步計劃設有40個攤檔，集中售賣肉魚蔬果等新鮮食材。

食衞局今日（10日）宣布，將在天水圍設立臨時街市，選址為天秀路公園旁的空地，並會採取「組裝合成」的方式建造以縮短工程時間，目標大概一年完工。臨時街市初步計劃約設有40個攤檔，集中售賣肉魚蔬果等新鮮食材。整個街市都有上蓋覆蓋，各攤檔亦備有空調設施。



食衞局局長陳肇始就在短片中補充，興建新的街市需時數年，為令到天水圍市民買餸更方便，局方決定設立臨時街市，而特首林鄭月娥早前亦親身視察相關的選址。陳肇始並指，臨時街市由改裝貨櫃建成，街市內亦會出售簡單熟食，局方也會採取新的營運模式，希望令街市更為暢旺，惟未有透露是怎樣的營運模式。

陳肇始在短片中表示，特首林鄭月娥早前亦親身視察相關的選址。 （影片截圖）

食衞局發言人表示，去年行政長官已宣布在西鐵線天水圍站對出的天福路路段興建全新的公眾街市，由於興建新街市需時，局方遂在天水圍另覓地方設立臨時街市，讓市民早日受惠。食衞局、食環署及建築署正與其他相關部門緊密合作，積極推展有關項目，並在適當時候諮詢區議會。