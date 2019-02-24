【天水圍街市】熱血大叔爭取公營街市十年：政府始終漠視民意

68歲的劉華強頂著一頭灰髮，跟年僅十八歲的少男少女湊在一起，討論兩代人共同面對的困難——天水圍缺乏公營街市，導致居民「捱貴餸」。 今年2月，社區發展陣線發表天水圍及東涌的街市物價調查報告，發現兩區街市出售的新鮮食材，比設有公營街市的元朗及荃灣平均貴2至3成，而特首林鄭月娥於半年前，公佈天水圍新街市的選址——種種的數字、政策告知我們新市鎮居民的生活成本高漲，對街市的需求迫切，但有誰還有更多的意見嗎？ 上周末，民間團體天水圍社區發展陣線舉辦「社區聆聽日」，邀請街坊就當區街市議題發表意見。劉華強於席間直言：「這樣多年來，政府均是將他們覺得好的，合適的俾市民，我們要求不多，只想他聽聽我們的想法。」 攝影：黃寶瑩

68歲的劉華強居於天水圍十多年，自搬入天晴邨開始爭取興建公營街市。

劉華強已過花甲之年，但依然有火。他領著我們來到位於天水圍T town商場 (前稱頌富廣場) 裡的街市T Market，裡面環境光鮮，地板乾爽。他遙指遠處一檔標榜售賣黑毛豬的肉檔，語帶氣憤分享年三十晚的遭遇：「太太買豬肉的時候看到肉上還有豬毛，請檔販可否去毛，但對方大聲么喝說『冇㗎，最多咪幫你燒吓﹗』。態度真的很差，因為他沒競爭。」

T Market 共有70間商鋪，2018年由建華集團營辨後，於同年十月開展為期三個月的裝修工程。翻新後共有三間豬肉檔；但天水圍北公屋密集且缺乏售賣新鮮食材的地方，單是T Market就服務天晴、天悅、天富苑等四至五條公共屋邨。縱然鄰近還有房屋署外判的天恩街市，但選擇仍是甚少。

T Market位於T Town 廣場 (前身為頌富廣場)，於去年翻新後，街市設計走「日系」路線。

劉華強於甚具「和風」色彩的街市閒逛，笑說：「我真的好少來這個街市，多數到元朗大橋街市。」天水圍及元朗相距約30至45分鐘車程，但物價及選擇則差之千里。以雞蛋為例，元朗同益街市的售價為每隻$1，但天水圍天盛街市則售$2.5，貴約1.5倍。

旁人或許對$1.5 的差距不屑一顧，但劉華強看在眼內，內心則有一股難以嚥下的憤怒。「我不甘心。」他頓了一頓，續說：「為何天水圍好似就要被人歧視？街市買餸貴，搭車貴，我覺得不公平。」

由約見房屋署官員到現任特首，劉華強盼望政府能聆聽民間的需要，並非只安坐於辦公室。

有身份有計傾

劉華強這口氣，經已存了十年——2008年，他從天恩邨調遷到天晴邨居住，雖然環境空曠，街坊的關係較為緊密，但附近「百無」設施教他摸不著頭腦。鄰居婦女育有三名子女，對方有次著他幫忙照顧大兒子，好讓她到頌富街市買餸，「我覺得愈來愈唔對路，點解去咁耐？去了成個幾兩個鐘都未回來﹗」他後來親自由天晴邨走到頌富街市實測，來回時間約半小時，加上婦女同時帶著兩個小孩及多袋餸菜，過程甚為吃力費時。

這次「託兒」經歷挑起了劉華強的好奇心，他特意走到管理處，希望向屋邨經理詢問街市的問題，「你入來住的時候，都知道這裡得超市，冇㗎啦﹗」劉華強模仿管理處職員的語氣，揚起聲說道。「職員的態度好差，好像那些經理高高在上，你根本沒有資格去見。」

數月後，劉華強遇見天水圍發展陣線的街站，向對方訴說他的觀察，繼而加入成為關注組成員及當上互委會主席，才成功約見房署官員會面。「當上主席之後，還跟那些經理常常傾計見面——那時候發現，原來要有個身份才可以跟政府傾。」

「太古城都冇街市啦！」

劉華強退休前從事海產生意，八九十年代擁有多隻漁船往菲律賓海域捕漁。處於經濟起飛的黃金時代，劉華強也把握到機會，賺取第一桶金。「我也住過太古城，要不是之後經濟出現問題，我相信現在也像政府官員一樣離地。」

海產老闆「落難」到天水圍，劉華強過往的人生閱歷教他更勇於在官員，甚至特首前表達訴求——然而，他跟官員如同站在對岸，難以搭上話來。「有個官說，很多地方都沒有街市，居民都是這樣生活，太古城都沒有街市啦﹗」

劉華強當時笑著反駁說：「我也曾住過太古城五年，家裡有雙門大雪櫃，每星期駕車跟工人買一兩個星期餸。」可是，他搬進天水圍後，發現有長者為了節省電費，連雪櫃也不捨得用。「官員常常覺得為何街坊要如此執著那十多元，因為一個早餐都買不到；但他們不知道這十多元累積下來，能夠幫補仔女的興趣班費用。」

政府現計劃於天水圍西鐵站附近興建公營街市，但劉華強則屬意於天秀墟興建綜合大樓。

新街市現曙光 計劃依舊「離地」

由約見房屋署官員，到邀請高官如唐英年、梁振英及林鄭月娥見面，劉華強說唯獨現任特首林鄭月娥承諾天水圍會興建街市——但整個商討的過程教他甚為失望。「我不是要求甚麼，只是想他們用基層的角度來思考；但爭取十年，表達過這麼多次，新街市就失驚無神決定設在西鐵站，完全沒有諮詢。」

去年十月，《施政報告》公布為天水圍落實興建公眾街市，計劃於天水圍港鐵站對出的天福路路段騰出地方興建街市。天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱補充，現時政府提出兩個方案：道路上蓋及車站廣場方案，由於後者將嚴重影響主要行車線，相信會優先考慮建於道路上蓋。「道路上蓋方案意即於天福路上興建天橋，但造價成本高，而且只得80多檔，這個安排亦不理想。」

劉華強則屬意於天秀墟興建綜合大樓，結合墟市、街市、熟食市場及其他社福設施；但上址已落實興建游泳池，意味他的計劃無法如願。「街市設於西鐵站，官員可能想大家放工順便買餸，但沒想過居於無論居於南北的婦女，都要搭車去買。」

過去十年，劉華強親證天耀街市結業，天澤街市由兩層變一層，天盛、天瑞及頌富街市經豪裝後成為高級街市，街坊期待已久的公營街市離落成時間尚有多年，劉華強丟下了微小但意義深遠的盼望：「希望 （政府）能聽我們的聲音，我們的需要。」