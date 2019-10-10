【禁蒙面法】莊陳有關注被捕青年權利　冀將個案報告提交聯合國

反修例風波持續四個月，警方自6月9日至本月7日共拘捕2,363人，當中有逾780人是學生，佔總拘捕人數約33%，而年紀最小僅12歲。失明人協進會會長莊陳有今早（10日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，關注被捕兒童和青少年權利，反對警方以人身保護令方式拘留未成年者，導致與家人分開。他表示，正收集個案向聯合國兒童權利委員會提交報告。

政府上周實施《禁蒙面法》後，爆發新一輪示威浪潮，港鐵及不少交通燈被破壞。（資料圖片 / 張浩維攝）

莊陳有表示，聯合國的《兒童權利公約》保障兒童免受酷刑、濫捕等權利。是次青少年參與社會運動期間，從不少新聞報道得知警方未能符合公約要求對待兒童，並以人身保護令方式拘留未成年人士，將兒童拘留於兒童院，他們亦未能與家人見面等。

莊陳有亦對有學生被警方槍傷感到氣憤，目前正透過社工及律師轉介，採訪個案情況，將撰寫報告予聯合國兒童權利委員會，「希望警方以寬容態度對待兒童，否則會失去下一代。我們也有寫信給特首表達關注，但沒有回應。」

明人協進會會長莊陳有今早（10日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，關注被捕兒童和青少年權利。（商台提供）

政府上周實施《禁蒙面法》後，爆發新一輪示威浪潮，港鐵及不少交通燈被破壞，影響傷殘人士外出。莊陳有指，沒有怪責示威者，明白他們是在爭取公義，但個人反對暴力，「好多傷殘人士都有支持，但如果沒有交通燈及交通工具，他們連出去遊行表達權利的選擇也沒有了。希望大家（行動時）考慮人道主義底線。」他又謂，經過多年爭取設立傷殘設施，近年港鐵有提供相關服務，「好多時傷殘人士習慣了的路線，好難一時改變，不能說改搭巴士就能改到，而的士又貴。」不過，他認為港鐵近日在關閉出入口的指示不清晰，應加派人手疏導。