海麗邨舞弊案　4人涉福袋賄選投票鄭泳舜　袋內疑有藥油頸巾食油

深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」兩名義工，涉嫌派發「福袋」以誘使邨內居民在去年九龍西立法會補選中投票予候選人鄭泳舜，兩名義工連同另外兩名涉同意接收「福袋」的選民，被控串謀在選舉中作出舞弊行為等共3罪。案件今（10日）在西九龍裁判法院提堂，4人申請押後答辯獲批，案件將於12月5日再訊以待他們索取法律意見。據悉，福袋內有藥油、頸巾及食油等物品。

2018年3月，立法會九龍西補選，民建聯的鄭泳舜（右）當選，擊敗代表民主派的姚松炎。（資料圖片 / 李澤彤攝）

被告依次為：鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、陳惠娟（50歲）及李謀（50歲），4人均報稱無業。

兩被告涉提供福袋以投票給鄭泳舜

控罪指，鄧奕梅及王維霞涉嫌去年2月28日至3月11日期間，一同及與其他不知名人士串謀在2018年立法會補選作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個福袋予有權在補選中投票的海麗邨居民，而福袋內有價值100元港幣的日用品及食品，作為該等人士在補選中投票予鄭泳舜的誘因。

另兩被告同意接受禮物

陳惠娟及李謀則被控於去年3月5日至11日，分別同意接受一個戴有價值100元日用品及食品的福袋，以及一個價值100元不明福袋禮物，作為投票予鄭泳舜的誘因。

陳的代表律師本表示準備好答辯，惟同意裁判官指案件下次一併處理較理想，故亦申請暫時毋須答辯，其餘3人申請暫時毋須答辯的申請亦獲批。裁判官准4人繼續以2000元保釋，但不得騷擾控方證人。

鄭泳舜未被列為控方證人

據了解，當時的候選人鄭泳舜拒出庭作供，故沒有被列為控方證人，而涉案福袋內包括藥油、頸巾及食油等物品。

案件編號：WKCC3866/2019