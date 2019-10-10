廠商會中學前行政主任盜竊賬款31萬元罪成　判囚24個月

廠商會中學前行政主任劉賽華，涉挪用學校向學生收取的交流團及其他雜項費用逾31萬元，被廉政公署起訴。被告今日（10日）在區域法院被裁定13項盜竊罪名成立，違反《盜竊罪條例》第9條，判處入獄24個月。 法官判刑時表示，被告挪用學校賬款已違反誠信，又指她從沒有向校方表示願意交還款項。

案情指，54歲被告劉賽華於案發時任職廠商會中學行政主任及校務處主管，負責處理從學生收集的款項，並將款項存進學校的銀行賬戶及擬備相關會計紀錄。所有向學生收取的款項必須於同日存進廠商會中學的一個銀行賬戶，或於下一個工作天存進該銀行賬戶前，先存放在校長室的保險箱內。

廠商會中學約於2016年11月進行核數期間，發現於2015年9月至翌年3月期間，就13項活動或項目向學生收取，並交予被告共逾30萬元的現金款項不知所蹤。而該校於2017年2月11日在校內一間會議室找到11張由被告兩個銀行賬戶開出的已簽署支票，抬頭人為廠商會中學，涉及金額共逾31萬元。案情透露，每張支票均夾附某些與上述13項活動或項目有關的會計文件，當中涉及交流團、雜項及空調費用。

被告劉賽華被裁定13項盜竊罪名成立，違反《盜竊罪條例》第9條，被告今日（10日）在區域法院被裁定罪名成立，判處入獄24個月。