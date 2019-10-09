警員涉用「A貨」換走42萬元勞力士錶　裁盜竊罪成後即場痛哭

28歲男警員聲稱遺失證物，在警署「偷龍轉鳳」，用自己的「A貨」假勞力士，換走價值42.5萬元的「真」勞力士失物。法官指被告將名錶放進自己腰包十分可疑，亦不見他有尋找失物，反而想辦法包裝名錶，今（9日）在區域法院裁定被告盜竊罪成，被告聞言痛哭。辯方指，被告從小想當警察，工作期間又屢受上司及同事讚許，卻因本案而令美夢破滅，一生蒙上污點。案件押至11月22日判刑。

被告周合駿被裁定盜竊罪成。(資料圖片)

被告周合駿，28歲，被控於2017年6月26日在長沙灣警署報案室，偷竊一隻型號為Cally-Daytona 116506的「勞力士」手錶，價值42.5萬元。

收取證物後放入腰包可疑

法官勞潔儀稱被告接收手錶後，未有放入封口袋，反而放進腰包，此舉令人懷疑。如被告不懂如何包裝手錶，應連袋帶錶交至證物室詢問同事，無須放入腰包。

閉路電視未見被告有尋找失物

被告指以遺失名錶為名，於是換上假貨以拖延時間尋找失物，但從閉路電視片段可見，被告沒有尋找，反而想辦法包裝名錶。

勞官又質疑，被告將手錶放在腰包僅僅幾分鐘，不可能會忘記，即使要尋找都是在工作範圍內，例如工作桌甚至是衣服口袋，認為被告不誠實及意圖永久剝奪事主財產，裁被告罪名成立，被告聞言即痛哭。

被告自小立志當警察

辯方求情時指，被告從小自立及有紀律性，亦想當警察，在港修讀高級文憑課程後，知道學歷不足以入職，於是拿取獎學金赴英國修讀應用統計學和管理科學學士學位，終在2014年5月加入警隊。

他又稱被告中學操行優異，老師評語為「品性純良、有服務精神」，中五時成績雖不理想，但他未有放棄而選擇重讀，成績大有進步。被告加入警隊後亦兩次獲上司嘉許，多人對其誠信度有正面評價，形容被告今次犯案是不幸及一時歹念，在不能拒絕引誘下發生。

被告懸崖勒馬未造成損失

律師又指，被告最後有懸崖勒馬，此案沒有造成任何人做成損失，而被告力爭上游加入警隊，卻因本案而美夢破滅，令他的一生蒙上污點，已讓他受罰，盼法官輕判。

案件押至11月22日判刑。

案件編號：DCCC768/2018