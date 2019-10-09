警員警署偷勞力士案　物主直斥離譜對警隊失信心　要求錶鎖夾萬

男警在警署內涉以「假勞」，換走市民拾到一隻價值42.5萬的地通拿系列「真勞」案，男警今（9日）在區域法院被裁定盜竊罪成，案件押後至11月22日判刑。失物的主人接受傳媒訪問時稱，市民因信任警方，才會把拾到的財物交去警署，惟這次「偷龍轉鳳」事件離譜，他認為涉案警員做法「好錯」，動搖市民對警方的信心，他更因而一直取不回失錶，惟有要求警方要將其錶放入夾萬保管。

姓鍾的物主稱事件令他對警方失信心。(資料圖片)

木村拓哉曾戴同款手錶

現年23歲從商的物主鍾先生稱，他因為見到日本明星木村拓哉也曾戴過這隻勞力士地通拿手錶，認為這系列的手錶保值，故特意托朋友在日本為他代購。

庭上透露，該錶價值42.5萬元。鍾在2017年6月25日與朋友在長沙灣踢足球後遺失手錶，他的一名「波友」拾獲，即交到長沙灣警署，並由當值的警員周合駿接收。「波友」後來發現失錶屬鍾，即告知鍾到警署領回，卻期間卻揭發周曾「偷龍轉鳳」，用了一隻不同顏色的「A貨」錶換走該錶。

官指周把失物放自己腰包可疑

周否認偷竊，並解釋他把錶放入了自己腰包卻又忘記了，才用自己的假錶替代，以爭取時間找失物。惟法官閉路電視未見周找失物，又指周把錶放自己腰包可疑，判他罪成。

物主認為動搖市民對警方信心

對於在本案中警員涉「偷龍轉鳳」換走其手錶，鍾先生直言市民拾到財物後，因信任警方會保管好才會交去警署。他斥事件離譜，涉案警員做法「好錯」，不但影響香港警方的聲譽，亦動搖市民對警方的信心。

鍾先生又憶述，爆出「偷龍轉鳳」事件當日，他本來已抵達警署打算領回由友人交到警署的手錶，在等候領回手錶期間，卻看到有新聞指其手錶疑被警員「偷龍轉鳳」，他向警方詢問事件後，警方坦白向他告知事件。

失物變證物至今未取回

鍾又謂，事後他已不信任警方，當警方向他表示要拿手錶進行化驗時，他絕言拒絕，並要求他們要將手錶「鎖係夾萬直至上庭一刻」。案件事發至今已兩年，但鍾的手錶因為是證物，至仍今未能物歸原主。