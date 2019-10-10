【10.7衝突】警方FB澄清　突刪「警務人員從未進入過產房」tag

反對《逃犯條例》及《禁蒙面法》引發的風波持續，10月7日警方在屯門拘捕了一名19歲孕婦，其後鬧出男警有無進入產房的風波。警方昨天在社交平台Facebook專頁發文澄清時，強調男警一直在「產前病房」外看守，期間並無進入該房間；惟有聲稱是屯門醫院助產士昨晚在網上發帖文，指當該名被捕孕婦在「產房」接受檢查時，有警員曾經進入。 其後屯門醫院回應稱，男警在護士及職員陪同下，曾到產房內的獨立檢查間與孕婦核對資料。警方今天再在Facebook專頁發帖貼上屯門醫院的回覆，並在帖文中標籤「#事件中警務人員從未進入過產房」，不過，這句標籤其後被刪去。 《香港01》正向警方了解刪去該句標籤的原因，正待回覆。

警方今天下午在Facebook專頁發帖，貼上屯門醫院就事件的回應，並在帖文加上數個標籤，包括「#造謠者居心叵測」、「#謠言就係講到好似真嘅一樣令你信」、「#警方一直重視任何人包括被捕人嘅私隱」、「#事件中警務人員從未進入過產房」、「#謠言止於智者」，但其後編輯了相關帖文，刪去「#事件中警務人員從未進入過產房」一句，原因未明。

屯門醫院昨晚的回覆指，該名孕婦在產房內的獨立檢查間內接受檢查，期間並沒有醫護人員以外的人士在場。由於該名孕婦由警察帶同入院，男警在護士及職員陪同下，曾到獨立檢查間與孕婦核對資料，完成後馬上離開檢查間，在產房內的家屬等候區等候。