【逃犯條例】中大生哭訴扣留所遭警性暴力　校長段崇智承諾會譴責

反修例風波持續逾4個月，中大校長段崇智今日（10日）與師生及校友舉行對話，一名女學生發言時哭訴，在拘押於新屋嶺扣留所期間，曾遭受警員性暴力對待，請求段崇智發聲明譴責警方。段崇智初時未有答應，只表示「譴責所有暴力」，惟他離場被學生包圍追問下，終稱「警方性暴力，會譴責」。期後他與學生閉門會面後則稱，下周五（18日）會發聲明總結今晚會面情況，亦會回應有關警方暴力問題。 警方回應稱，非常重視上述嚴重指控，將會主動聯絡事主，希望她提供實質證據，讓警方作出公平公正的調查，盡快找出事實真相。

副校長吳基培上前安慰同學，攬實痛哭的學生。（中大學生報圖片）

有曾被捕、在新屋嶺扣留過的中大幼兒教育學系女學生代表六名被捕生發言。她指，被捕後曾遭警方性暴力對待，形容拘留過程猶如「肉隨砧板上任人魚肉」，又稱不只一位被捕者遭受警員不分性別的性侵和虐待。她在現場哭訴，「你知唔知道警方要我哋去邊就去邊，入黑房就入黑房，除衫就除衫！」

她指，自己生於家暴家庭，並無家人，希望中大家庭可以給予被捕者關懷支持。她隨後更脫下口罩，請求段崇智發聲明譴責警方。段崇智當時重申，譴責包括警方在內的任何暴力，初時沒答應發聲明，段在會後被學生包圍及追問一小時候，承諾下周五會發聲明，譴責警方性暴力。

該女生會後向傳媒談及，在九月拘留期間曾遭男警員拍胸，又被女警正視過性器官，她會保留法律追究權利。被問到身心情況，她指，自己目前仍需要見醫生接受治療。

一名女學生發言時哭訴，指自己被拘押於新屋嶺期間，曾遭受警方性暴力。（資料圖片）

據悉，該名女學生曾出席9月27日晚上舉行的「聲援及關注新屋嶺被捕者人權集會」，並曾化名「S同學」上台講述被捕經歷。她說，「831」晚被拘留在葵涌警署，曾被男警拍胸；另外，當時她要求如廁，兩名女警正面望其性器官及其如廁情況，而「臭格」更是沒有門，7步之外有男警閒談，更有閉路電視拍攝。

段崇智與學生的對話結束，但有學生及示威者馬上將他重重圍住，無法離開。（胡家欣攝）

她指，保釋後每晚都發惡夢，夢見速龍小隊打人、夢見港鐵職員看着他們被人打、夢見葵涌警署不愉快的經歷、夢見前往新屋嶺那程車的恐懼。

警方：將主動聯絡事主 以展開調查

警方在近午夜主動在Facebook回應該女學生稱被拘捕後遭警員性侵，稱非常重視上述嚴重指控，直至目前為止，投訴警察課並沒有接獲在新屋嶺扣留中心被性侵的投訴。警方表示，將會主動聯絡事主，希望她提供實質證據，讓警方作出公平公正的調查，盡快找出事實真相。