【逃犯條例】段崇智閉門會談扭轉形勢　蘇浚鋒：校長眼濕濕

反修例風波持續超過四個月，中大校長段崇智今日五時半與師生舉行對話。段崇智在開場致辭表示，自六月以來，社會紛爭及矛盾仍未止息，大學面對前所未有挑戰，承認處理可能有不足之處，但大學作為負責任機構，校長需要平衡各方意見，「唔係逃避問題」，亦希望大家能團結渡過難關，理性與坦誠溝通。 段崇智指，感受到各人在這段時間的悲傷、鬱結、憤怒與無力感，認為當前社會情況複雜，希望政府能多做功夫，展開「全方位多方位調查工作」找出真相。

段崇智與學生的對話結束，但有學生及示威者馬上將他重重圍住，無法離開。（胡家欣攝）

中大校長段崇智今日五時半與師生舉行對話。（胡家欣攝）

【00:15】閉門對話中在場的中大學生會會長蘇浚鋒接受傳媒訪問時表示，在對話過程中，見到段崇智「眼濕濕」，且拿出紙巾，但因他坐得較遠，故無法確定段是否有流淚。

【23:58】段崇智離開會場，沿路有學生向他握手，學生大叫「開路」，又稱「bye bye 校長。」

【23:52】段崇智與個別學生閉門對話結束，出來見記者，稱剛才對話很有建設性，希望日後保持對話，又作出多點承諾，包括認真對待警方及任何暴力問題。現場學生不時點頭，報以笑聲，最後拍掌歡呼。

【21:50】段折返進入貴賓室，稱要與有關女學生及個別學生對話，並要求在場傳媒「熄機」，不再進行直播。

【21:30】吳樹培副校長與吳基培副校長上前慰問痛哭黑衣學生。有曾被捕的女學生代表六名學生發言期間表示，她被捕後被警方涉嫌暴力對待及遭受性暴力的經歷，她隨後更脫下口罩，請求段崇智發聲明譴責警方。段崇智表示，譴責包括警方在內的任何暴力，初時沒答應發聲明，段在會後被學生追問下，承諾下周五會發聲明，譴責警方性暴力。

女學生指，至今憶述被捕經歷仍感到驚慌，她稱於新屋嶺拘留所曾被警員呼喚全名，及後雙手被鎖上收扣及帶至全黑的搜身室內。她說：「你知唔知道警方要我地去邊就去邊，入黑房就入黑房，除衫就除衫……你知唔知新屋嶺個搜身室係全黑？你知唔知唔止我一個受到性暴力？其他被補人士遭受不止一名警員不分性別性侵和虐待。」

【21:25】段崇智起身拿起咪，向包圍他的學生及示威者發表講話。有戴口罩、穿黑衣學生當場哭訴，擔心不能協助他們。

【21:20】在被學生及示威者包圍下，段崇智無法離開，惟有重返座位坐下，等待保安員處理。

對話大約在九時完結，段崇智與一眾高層欲離開時隨即被數十名學生包圍，要求段發聲明譴責警方暴力。

段未能離開，他指，剛才已在會上表態，這幾日會再找資料，承諾在下周五出聲明，交代中大每位學生校友的經驗，並重申會上對暴力的立場。

【21:15】中大校長段崇智與學生的對話已結束逾十多分鐘，但因被學生重重包圍，無法離開會場。

中大學生上周四(3日)舉行校內集會遊行，聲援反修例事件中被捕中大生，一度闖入大學行政樓要求與校長段崇智會面，其後段答允到百萬大道烽火台對話，校方其後再承諾舉辦正式會面，於今日(10日)下午五時半在大學邵逸夫堂舉行，現場有約600個師生出席，近乎坐滿禮堂。

除校長段崇智外，副校長吳樹培、吳基培及新聞與傳播學院院長李立峯均有出席。在對話開始前，有學生舉行印有「捍衛學生表達權，勿清文宣累工友」黃色橫額，以表達訴求，而在段發表言辭期間，亦不時被學生打斷，亦有人高呼「光復香港，時代革命。」

被問到對被捕學生支援，段崇智表示，若有學生接觸校方，校方會提供經濟及法律援助，但基於學生私隱，不能透露詳情。被問到會否保留被捕學生學位，段指，一般校方會保留學生學位兩年，但可以按個案情況及需要加長。學生質問：「暴動罪十年喎」，段稱：「可以繼續考慮嘛。」李立峯補充，校長早前已承諾若涉事學生需要保留學位超過兩年，校方會啟動機制延長保留，協助他們完成學業，「唔係咁rigid(僵化)。」

段崇智：唔會因為不能預料情況下停課

被問到在現時局勢及交通情況下校方會否停課，段崇智稱，「唔會因為不能預料情況下停課。」他指，學生有不上課的自由，但亦要盡量想辦法讓學生可上課，由於港鐵車務安排每日不同，校方會按他們時間表決定盡快作出安排。

中大5個學生因涉《禁蒙面法》及非法集會等被捕

就被捕學生情況，中大副校長吳基培表示，由6月至今有32位同學被捕，校方已個別會見同學，跟進他們法律上需要。吳指，就《禁蒙面法》後，有五位學生因涉《禁蒙面法》及非法集會等被捕。有校友批評，段崇智應該要更能掌握被捕學生情況，「如果係自己子女，校長應該知得更多」，認為校方應該向特首表達特赦涉事中大學生。