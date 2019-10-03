【逃犯條例】中大校長段崇智烽火台與學生對話　譴責所有暴力

反修例風波持續至今近4個月，中大學生會今（3日）在校內發起名為「聲援義士、毋忘銘志」的罷課集會及遊行，聲援過去三個月被捕之中大同學，包括於9月29日衝突中被控暴動罪的六名中大學生。部份中大學生隨後到行政樓要求與校長段崇智對話，段後來到大樓外發言，表示陸續約見被捕學生，會聯絡校友提供法律和經濟支援。 段一度拒絕學生邀請到烽火台對話，更指「你哋浪費咗好多時間，我要走啦」便轉身離開。學生一度進入行政樓，期間一道玻璃門遭破壞。到下午約5點，段答允學生要求，到烽火台對話，段譴責所有暴力。

中大校長段崇智稱陸續約見被捕學生，會聯絡校友提供法律經濟支援。（黃詠榆攝）

部分中大學生隨後到行政樓要求與校長段崇智對話，段後來到大樓外發言後，有學生邀請他到烽火台對話不果。（黃詠榆攝）

陸續約見被捕學生 聯絡校友提供法律經濟支援

段崇智發言時表示，假如同學受不合理對待，必定會提供支援，校方正陸續約見早前被捕的學生，看看對方需要甚麼支援，包括提供全面法律支援，若有經濟需要，亦可聯絡校友幫手。他說，大家的初衷是追求公義、爭取應有權利，強調政府應該要做更多工作，包括獨立調查箇中真相，「訴諸破壞不能解決問題。」

段崇智又指，理解學生對內地實習的關注，大學各部門會約見同學進行更詳細的溝通；對於中醫系學生的內地實習事宜，研究到其他國家中醫院實習的可能性。

約40名同學進入行政會議廳，高叫「我要見校長」，有保安舉起手機拍攝現場環境。（黃詠榆攝）

段崇智稱同學手指指 拒轉場轉身離開

段崇智發言後，先答允回應學生問題，再回答記者提問。第一個提問的學生問校長可否到烽火台對話，但段未有答允。段崇智期間向學生表示，「你唔好咁樣手指住我。」副校長吳基培回應指與原本安排不同，其他形式的對話可以再安排，在場學生表達不滿相關說法。

段崇智後來回應指：「你哋浪費咗好多時間，我要走啦。」他回頭走入行政樓，在場集會學生隨即起鬨表達不滿。唯一與校長提問的學生認為校長態度不好，表情似在冷笑，僅說同學「手指指」。

行政樓內一玻璃門遭破壞

有蒙面黑衣人一度以鐵鎚敲打行政樓玻璃門，但未有造成任何損毀。副校長吳基培與在場學生溝通，答允用十分鐘時間問段崇智會否再到現場對話，在場學生亦答應可以在行政樓下對話。但十分鐘時間過後，學生進入行政樓，部份學生坐在一個會議廳內等校長，亦有學生找校長室，並在牆上噴漆「蔡元培在恥笑」。到下午約4點25分，行政樓內一道玻璃門和密碼鎖被損壞。

中大校長段崇智再次現身。（黃詠榆攝）

中大行政樓內，一道玻璃門被破壞。（黃詠榆攝）

段崇智重新出現 答允對話前一度被撒溪錢

下午4點38分，段崇智現身會議廳與同學對話，有同學向其撒溪錢，亦有同學鼓掌鼓勵校長。

段崇智重新出現，表示「傾計是因為你們是中大學生」，但同學舉動與中大校訓「博文約禮」有相違。有同學對他的回應感不滿，一度打斷他，他一怒之下拍枱，引起同學起鬨，不斷拍打椅子。他又指，剛才有玻璃門被打破，問有沒有人願意承認責任，「大學生要奉公守法」。

他指，校園與政治無關，大學是做學問的地方，非政治角力場所。他質疑學生要面對面與其對話，但部分以面罩、頭巾覆蓋臉容，有同學呼籲即場除面罩，部分人響應。

於下午近5時，全體決定於烽火台與段崇智對話，段答應要求。

於下午近5時，全體決定於烽火台與段崇智對話，段答應要求。（黃詠榆攝）

有以頭巾蒙面的同學質問段崇智拍枱是否有禮，但段反擊只是被同學激怒才會有如此反應。

段認為，同學應為破壞行為道歉，其後同學齊聲說「對唔住」，但段最終只稱「唔好意思」。現場同學對段的回應大感不滿，不時起鬨。約有十多名同學排隊發問，亦有同學拉起橫額，指9.29又有同學被捕，質疑校長為何不回應學生訴求。

約有十多名同學排隊發問，亦有同學拉起橫額，指9.29又有同學被捕，質疑校長為何不回應學生訴求。（黃詠榆攝）

有學生要求段回應會否將涉及塗鴉、打爆玻璃的學生，移交紀律委員會處理，段只表示目前不會，但未有承諾日後不會。

有學生質問段崇智會否譴責香港警察濫暴，會否「政治清算學生」，段崇智回應道：「不會清算學生，（學校）入面發生係學校嘅事。」他又稱：「所有暴力我都會譴責，包括警察。」