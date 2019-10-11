【施政報告2019】關注低收入團體：應一年一檢在職家庭津貼金額

立法會將於下周三（16日）復會，行政長官林鄭月娥將於當日到立法會宣讀《施政報告》。多個關注低收入家庭的團體，今日(11日)就在職家庭津貼(職津)提出建議。 按照現時規定，申請職津的工時門檻為每月最少144小時，而職津與兒童津貼掛鉤，當申請者因工時不足，兒童津貼亦無法獲批；團體建議兒童津貼與職津工時要求脫鉤，保障兒童基本權益。

兒童事務委員會非官方委員吳堃廉(左二)指，兒童權利不應與父母的工作掛鉤。(侯彩琳攝)

爭取低收入家庭保障聯席、循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心、葵涌劏房居民大聯盟、觀塘關注基層聯盟、關注學童發展權利聯席、關注綜援低收入聯盟、張超雄議員辦事處、邵家臻議員辦事處今日(11日)舉行聯合記者會，就在職家庭津貼(職津)提出建議。

兒童權益兒童津貼應和職津脫鉤

根據現行規定，在職家庭津貼與兒童津貼掛鉤，如父母當月未能符合職津標準，而不獲職津資助，兒童津貼亦不會發放。兒童事務委員會非官方委員吳堃廉指，兒童權利不應與父母的工作掛鉤，政府應獨立考慮兒童津貼的發放。

兒童津貼和學生資助合併申請

循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心代表何汝瑛指，由於領取全額學生資助書簿津貼的門檻較職津兒童津貼為高；建議政府將學生資助和在職家庭津貼的兒童津貼合併，為領取全額學生資助而未能領取職津兒童津貼的學生，提供每月1000元的資助。

何又指，上年4月1日至今年2月28日期間，成功獲批兒童津貼的申請宗數為65,683宗，遠低於現時領取學生資助書書簿津貼的243,822 名學生。何又估計，以領取全額學生資助的13.7萬學生人數計算，每月發放1000元，政府每年支出為16億元。

降低最低工時門檻至每月72小時

團體指出，現行的在職家庭津貼，對零散工的狀況仍然忽視，而近年基層工種散工化情況嚴重，開工不足的工友為數不少，但現時基本津貼、中額津貼、高額津貼的工時要求分別為最少144小時、168小時、192小時，工時門檻過高令部分工友得不到保障。而即使政府容許申請家庭合併工時，但直到現時為止，只有1158戶家庭經合併工作而成功申請津貼。團體認為，應降低各水平津貼的工時門檻至每月72小時、108小時及144小時，與申請交通津貼的門檻看齊。

循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心代表何汝瑛(左二)建議政府將學生資助與兒童津貼合併處理。(侯彩琳攝)

同時，關注學童發展權利聯席組織幹事張展翹指，現時職津申請手續繁複，從事散工的工友往往難以提供申請所需的工時證明，導致不不少人「從申請程序上都已經打了退堂鼓」。故團體建議政府容許申請人自行申報工時及入息，局方有需要時再做抽樣檢查。

搬運工工傷無工開 無法獲批職津

育有3位小朋友的董女士指，她的丈夫從事搬運散工，惟6月至今，其丈夫因工傷無法工作，無法申請在職家庭津貼，令董女士「頭好痛」；董女士又指，以往丈夫亦曾因工時不足而無法獲批職津。

她指，以往丈夫工作平均每月能賺取1.5萬元，除能獲批職津外，每位孩子能得到每月1000元的兒童津貼；而現時只能靠積蓄生活，「買餸都要特價先去買」。董女士期望政府單獨發放兒童津貼，以保障孩子生活所需。