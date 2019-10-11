【施政報告】姚思榮提八項旅遊業建議　提停收機場稅、派發消費券

反對修訂《逃犯條例》風波持續四個月，旅遊業、零售業等過往曾多次稱生意受影響。立法會旅遊界議員姚思榮就業界情況，向特首林鄭月娥提出多項建議，包括於政府轄下或作為大股東的機構，向租戶提供租金寬免措施、暫停徵收機場稅等費用、向市民派發消費券等，以刺激消費。

姚思榮就改善業界生意提出多項建議。（資料圖片）

立法會旅遊界議員姚思榮提出共八項政策建議，包括透過政府轄下或作為大股東的機構，如港鐵、機管局等，為業界租戶提供減租五成，為期半年。

至於航空業界，他又提出機管局豁免航空公司航班著陸費和停泊費，為期半年，以避免航空公司大幅裁員減薪或縮減航班；此外他建議暫停徵收飛機旅客離境稅及機場建設費，以提升港人外遊及旅客來港的意欲。他又提及，因應入境團減少，令不少旅遊巴無生意，他建議開放暫未有使用用途的官地，供閒置的旅遊巴士免費停泊。

提出向港人派消費券

而針對港人消費，他建議向巿民派發適用於零售、飲食、旅遊行業的消費券；要求主題樂園為香港巿民及旅客提供特別優惠，及考慮資助團體舉辦本地旅遊團。

他又建議旅發局調整「小型企業會議、獎勵旅遊及國際會議訪港團體資助」計劃，改為對所有入境遊的旅行團提供資助，最低人數降至10人；並將李嘉誠基金會捐資的10億港元，優先用於受打擊最大與旅遊相關行業的中小微企。