【逃犯條例】姚思榮：旅業插水式下跌　旺季酒店入住率料只有20%

反對《逃犯條例》修訂風波持續數月，波及本港旅遊業。旅遊界立法會議員姚思榮在一個電台節目中表示，近月的示威活動令旅客人數等數據插水式下跌，內地赴港旅遊團數量驟減至同期的三分之一；酒店入住率也大受影響，料8月入住率只有兩至三成，不少酒店更減價促銷。

酒店業安排員工放無薪假 未出現裁員潮

姚思榮表示，受近期遊行示威活動影響，本港旅遊業自7月起開始發酵，呈現插水式下跌，內地團由同期的200團減至最多只有80團，不少導遊都是自僱人士，現時面對工作停頓，影響明顯；而酒店入住率在上月跌至八成，本月更有可能進一步跌至二、三成，不少酒店已經停聘臨時工，並安排員工放無薪假，但尚未出現裁員潮。

立法會議員姚思榮表示，本港旅遊業自7月起開始插水式下跌。（資料圖片）

近期有15間酒樓結業 工會收700人求助

一同出席節目的飲食業職工總會主席郭宏興透露，近來有15間酒樓結業，工會收到700人求助，追討拖欠的遣散費用；涉及金額約1000萬元。有在旺區的食肆，以往一個月可有600萬營業額，但本月則不足300萬，他認為修例風波對飲食業造成很大打擊，「看不到前路。」

姚思榮表示，本港旅遊界連同餐飲業有70萬至80萬從業者，是今次的修例風波的重災區，而行業狀況轉差，會產生連鎖反應，年底或將有過百萬人受影響。他表示，9月至11月是香港的旅遊旺季，亦有不少展覽舉辦，他認為遊行示威活動持續，會大幅扭轉上半年入境遊客的升幅，為服務業界帶來深遠影響。