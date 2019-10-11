【逃犯條例】公大生抗議警入校執法　校長黃玉山就事件與學生會面

反對修訂《逃犯條例》風波持續，日前公開大學一名學生經過紅磡警署時，因罵警員而遭跟追趕入校園搜身，惟現場保安未有阻止。數十名公大學生今日（11日）就於一棟主大樓大堂聚集，要求與校長黃玉山對話。現場亦有學生以椅子堵塞大堂升降機，致升降機無法運作。 在下午4時，校長黃玉山、副校長關清平及副校長唐創時到賽馬會校園3樓平台會面地點，惟現場未有太多學生。

公大日前回應傳媒時指，已就執法人員進入校園一事向警方表達學生及校方關注。公大副校長唐創時今午亦在場與學生對話，惟有學生多次打斷唐發言，要求直接與校長對話。

期間有人高呼「黃玉山出來」，惟校長未有現身。現場所見，大堂升降機被放入多張椅子，無法運作。當中有學生戴上黑色口罩，身穿黑衣。

【16:05】逾百名學生到賽馬會校園3樓平台，與黃玉山等對話。

【15:55】校長黃玉山、副校長關清平、副校長唐創時到場，惟現場未有太多學生。

【15:38】賽馬會校園3樓平台未有太多學生。

【15:26】有學生清走大堂內的椅凳，並在門口貼出告示，提醒同學會面地點及時間 。學生陸續前往賽馬會校園。

【15:12】有學生表示，因部分記者已經到賽馬會校園準備，學生與校方協調後，決定會面地點不變，仍在賽馬會校園3樓平台舉行。

【15:00】副校長唐創時到主校園大堂，向在場學生表示，校長黃玉山將會於4時到賽馬會校園見學生。惟有在場學生對會面地點不滿，要求校方將會面地方安排在主校園。

【14:55】部分學生到達校長室門外，副校長唐創時稱已經聯絡校長黃玉山及副校長關清平；並指校長黃玉山會於下午4時在賽馬會校園3樓平台與學生對話。

【14:40】有學生呼籲大家到校長室，要求校長黃玉山、副校長唐創時、副校長關清平於3時前到大堂與學生直接對話。

【14:15】部分學生轉移到早前學生被搜身的賽馬會校園聚集，又有學生到賽馬會校園內一間美心聚集，同時高呼「食美心冇良心」；亦有學生將椅凳放入大堂內兩部升降機，阻止升降機運作。

期間亦有身穿黑衣、戴口罩的學生指「行動升級」要發起「洗樓行動」，並返回主校園，向學生和教職員解釋事件，令校方知道事態嚴重。學生再次返回主校園。

現場亦有學生以椅子堵塞大堂升降機，致升降機無法運作。（侯彩琳攝）

有在場學生指，公開大學上周四（3日）有警員跟追趕入校園搜身，但當時現場保安未有阻止；事件令學生擔心人身安全，又指公開大學旁便是警署，擔心警方和外人可在「自出自入」，故要求校方增加保安。

學生又指，早前，亦有一名內地生破壞連儂牆，更涉及「用紙扔在場其他同學」，惟校方均沒有就事件作出譴責，令學生不滿。

公開再回應指 管理層已就事件向警方表達關注

公開今午再就警方進入公大賽馬會校園回應，公大表示，管理層已就執法人員進入校園一事向警方表達校方及學生的關注，並強調，如執法人員持有搜查令或拘捕令而要求進入校園，根據法例規定，大學必須予以配合；如執法人員並非在上述情況下欲進入校園範圍，校方保安人員必會先向執法人員了解進校的具體資料，包括查詢需要進入校園的原因及地點，並要求記錄執法人員的委任證編號，問明有關資料後會上報校方緊急應變小組，大學會在維持和平校園的前提下，決定適當的處理方法。

若警方收到報案要求進入校園，警方會先跟校方負責校園保安的同事聯絡核實，如非緊急事故，執法人員盡可能不會進入校園；倘有必要讓執法人員進校，大學會安排保安人員陪同有關執法人員。