【逃犯條例】朱敏健：平機會接過百查詢　涉警方濫暴、性騷擾情況

反對修訂《逃犯條例》的風波未平息，日前有中大女學生稱於扣留期間遭受警方性暴力對待。平機會主席朱敏健今日（12日）出席活動後稱，多個月來收到過百宗涉及警方濫暴情況、違反性騷擾條文的查詢，惟因未有當事人親身接觸平機會提供資料，故暫未有正式投訴個案。他續稱，部分指控嚴重、涉及刑事成分，以平機會既定程序，會先交由警方調查。

吳傲雪日前挺身而出公開遭受性暴力的事件。（中大校園電台facebook截圖）

平機會主席朱敏健於活動後見記者，稱多個月來接收到過百宗查詢，主要關於警方拘捕情況、是否涉及濫暴行為，及是否違反性別歧視條例內涉及性騷擾的條文，當中包括中大女學生吳傲雪的事件，惟當中未由正式投訴個案。他解釋，平機會需要就實際情況評估可否跟進個案，惟難單靠照片或片段準確判斷，故需要求當事人在保密情況下，面對面提供更多資料；不過暫時未有當事人親身接觸平機會。他又稱，大部分的指控涉及刑事成分，將會先交由警方處理，而平機會只會從民事方向跟進個案。

接收數十宗殘疾人士的投訴

他又提及近日收到數十宗有關殘疾人士的投訴，主要稱交通燈、升降機等被破壞，令他們難以外出。此外，平機會亦接獲穆斯林教徒的投訴，稱早前有人在街道上寫上與其宗教有關的阿拉伯文字句，被他們視為大不敬。朱敏健稱，當時部分教徒情緒激動，幸有高層解釋有關做法基於對穆斯林的不明白。他呼籲公眾應有更廣泛的同理心，考慮弱勢社群的需要。

曾任監警會秘書長的朱敏健又稱，相信監警會積極處理投訴，指出監警會目前已承諾會於6個月內提交報告，又將邀請外國專家到港，希望公眾能夠給予耐性，讓監警會證明處事方式公平公正。