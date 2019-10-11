【逃犯修例】中大女學生公開稱遭警拍胸經歷後　被內地電話滋擾

反對修訂《逃犯條例》示威衝突持續，中文大學校長段崇智昨日（10日）與學生舉行對話會，期間女學生吳傲雪於會上脫下口罩，指控被拘留期間，曾遭警員性暴力對待，又指男警拍她打胸部；她今早（11日）接受電台訪問時澄清，相關經歷於葵涌警署發生，並非新屋嶺扣留所；她又指，而在昨晚挺身而出公開事件後，更受到內地電話滋擾。 吳傲雪稱，雖然未能看到委任證編號，但仍記得警員樣貌，會保留追究權利，包括報警及向監警會投訴。她坦言，事件至今仍每晚都不能入睡。

吳傲雪指在昨晚挺身而出公開事件後，受到內地電話滋擾。（中大校園電台facebook截圖）

吳傲雪今日接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，她在9月1日早上於葵涌警署遭一名男警拍打胸部，並透露原本由一名女警為她雙手扣上白色索帶，但因該名女警不夠力，而即使該名女警身邊有其他女警，該名女警仍向男警求助。

吳指，該名男警扣索帶時，無故大力拍打吳胸部；吳傲雪坦言，當時被嚇到腦海一片空白，並後退兩步，惟而因該名男警的委任證反轉，故不知其編號，謹記得其樣貌。

她又指，如廁時曾遭2名女警望向其性器官；搜身時，又曾被女警在未有取得其同意的情況下，被揭起上衣至肚臍位置，而當時有20多名男警在場。吳稱，及後被送到新屋嶺扣留中心，因社工陳虹秀同為被捕人士，故未有太差待遇，但她表示，據她了解，有其他被捕人士於新屋嶺扣留中心遭到警方性侵及性暴力，甚至被輪姦及雞姦。

早前部分被捕人士被帶到鄰近邊境的新屋嶺扣留中心，有人指控在內遭受警方虐打、阻見律師等。（資料圖片）

吳傲雪稱，會保留追究權利，包括報警及向監警會投訴。她坦言現時每晚都不能入睡，昨晚挺身而出後，更受到內地電話滋擾，而警方的聲明中指會主動接觸她，令她覺得被恐嚇。