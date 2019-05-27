朱敏健喻平機會透明度如金魚缸　平權條例細節仍有改善空間

台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法地區，令彩虹旗在寶島上自由飄揚；但回看本港，早前一個由國泰航空製作、男男手拖手在沙灘中漫步的廣告，一度無法在港鐵和機場刊登，直至引起輿論關注後才能刊登。 上任一個多月的平機會主席朱敏健坦言，「以前在黑箱（則在看不到、保密的地方）工作，現在於金魚缸工作……但原來在金魚缸也有很多風浪。」他希望在三年任期內優先處理不同性傾向人士面對就業、使用公共服務及接受教育困難，改善性傾向歧視情況。

國泰航空新廣告以一對拖手男士作為海報，早前曾被拒於機場及港鐵刊登，惹起「恐同」質疑。（資料圖片）

朱敏健今日（27日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，上任後面對的風浪及困難比想象多，平機會執行四條涉及平等權利條例，但部分細節仍有改善空間。他解釋，原以為推動年齡歧視條例，協助老齡人口工作是相對容易的工作；但有持份者反映僱用長者或影響現有員工晉升機會及員工年齡結構等，若僱主認為年輕人較勝任某工作，不聘請長者會否誤墮法網？

在性傾向歧視方面，朱敏健計劃捨難取易，在三年任期內優先處理不同性傾向人士面對的就業、使用公共服務及接受教育的困難。他又指，會以務實態度處理性傾向歧視議題，不會如以往般停留在希望政府盡早立法，而是在平機會能力所及範圍提出具體建議，讓政府考慮。

對於早前國泰航空一對拖手男士廣告風波，廣告男主角之一曾批評「香港人講就open（開放）做就stubborn（固執）」。朱敏健認為，涉事機構沒有承認任何歧視言論，故難做客觀評論，又認為現階段本港未能完全擁抱有關議題。他強調，平機會作為一個誠懇而中立的促進者，在處理性小眾人士代領同性伴侶骨灰問題上，建議考慮在法例上放寬同居伴侶、兄弟姊妹、父母等也同樣可代領骨灰，在觀感上減少一點爭議。