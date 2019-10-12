【逃犯條例】港鐵周日晚上提早10時收車　強烈譴責破壞三個車站

因反逃犯修例風波持續逾四個月，至今示威浪潮依然不斷。近日，港鐵車站受到嚴重破壞後，除了部份輕鐵站外，全部車站今日（12日）全線重開；惟除了機場快線外，其他各線仍要提早在晚上10時停駛。 港鐵今晚表示，由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各綫除了機場快綫外、輕鐵及港鐵巴士服務，將提早於明天（13日，周日）晚上10時結束。

港鐵沙田站今日（12日）再受破壞，客務中心玻璃被毀。（梁鵬威攝）

港鐵指，現時港鐵各線除了機場快線外，其他重鐵路線、輕鐵及港鐵巴士服務，已於晚上10時完結。

現時，機場快線則維持每10分鐘一班，往返香港及機場，列車現時不停九龍、青衣及博覽館站。

港鐵指，經審視修復工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，港鐵所有重鐵車站明天(13日)將會投入服務，所有鐵路綫列車服務維持正常。

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三車站被破壞或縱火 港鐵強烈譴責

港鐵指，今日（12日）數個港鐵車站包括九龍塘站，荔枝角站及沙田站再次遭受破壞，有人向營運中的車站投擲汽油彈，又在車站出入口縱火，嚴重威脅公眾及港鐵員工的安全，此外，車站設施亦受到破壞，未能服務乘客，港鐵指，對此等惡意及不負責任的行為予以強烈譴責，並已報警處理。

港鐵又指，由於現時仍有大量車站設施尚未完成復修，港鐵工程人員現時每日在服務結束後，都會檢查被破壞的設施，評估損毀程度，以及盡力復修，然而，如果鐵路網絡中再次發生暴力破壞或其他惡意行為，其努力就會白費。

港鐵指，有關非法行為除服務受阻對公眾造成影響外，亦會帶來風險，可能導致緊急情況，以及其往返於有關車站的列車服務可能會立即停止，車站可能在短時間內或未能作事先通知的情況下關閉，此外，受到破壞的車站及其設施亦可能無法在翌日恢復服務，甚至需要更長時間。

港鐵三個車站被縱火或破壞時序（港鐵提供）

下午2:25，東鐵線九龍塘站車站職員在G1 出入口見到火光，職員使用滅火筒撲滅火警，事件波及兩部出入閘機，而車站亦即時關閉G1 及G2 出入口。警方及消防人員到場調查及搜證後，相信火警是有人投擲汽油彈所致，警方已將事件列作為縱火 案處理。 下午5時許，已經關閉的荔枝角站B1 出入口懷疑遭縱火。 晚上9:30左右，沙田站的客務中心、部分消防設備及出入閘機，被人破壞。