【施政報告2019】張建宗懇請議員確保立法會有秩序　免港停滯不前

立法會將於本星期三(10月16日)復會，行政長官會將於當日宣讀新一份《施政報告》。政務司司長張建宗表示，《施政報告》將致力處理深層次社會問題，並以改善民生為主軸，推動香港繼續向前；他指，政府期望與立法會跨黨派議員在互相尊重、包容、理性，以及求同存異的基礎上，為市民謀福祉，懇請議員確保立法會有秩序、有效率和暢順地運作，避免香港停滯不前，各方需通力合作，才能共同走出困局。

張建宗網誌以「顧民生 促經濟 冀立法會全面配合」為題，談及本周將宣讀新一份《施政報告》；而保安局局長在行政長官宣讀《施政報告》後，亦會宣布正式撤回《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》，過程不涉及投票或辯論。

張建宗指，立法會仍在審議的15項條例草案中，涵蓋不少民生項目，希望能盡快處理，以便落實2019-20年度財政預算案各項惠民措施，包括惠及超過200萬納稅人的稅務寬免；此外，財務委員會在上年度(2018至2019年度)通過690億元工程撥款，仍餘下約740億元與工程有關的撥款等待審批。他指，港正處於外憂內患，經濟下行風險看來比沙士和金融海嘯時更嚴峻，面對極大壓力，倘若立法會能盡早通過相關撥款，有助建築工人保住飯碗。

張建宗表示，香港不能長期處於目前的不穩定狀態，懇請議員確保立法會有秩序。(資料圖片)

張建宗表示，政府期望與立法會跨黨派議員在互相尊重、包容、理性，以及求同存異的基礎上，為市民謀福祉，會努力爭取議員的支持，從老百姓的角度出發，讓這些有利民生的項目獲得適時處理並盡快通過，以解市民的燃眉之急。

而政府亦會以開放態度，繼續細心聆聽和考慮各方意見，改善施政；懇請議員確保立法會有秩序、有效率和暢順地運作，避免香港停滯不前。他又指，香港不能長期處於目前的不穩定狀態，需要廣大市民的支持，以及各方通力合作，才能共同走出困局。