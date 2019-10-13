【交通消息】多條深宵巴士線改道　港鐵周一晚上十時收車　

修例風波持續逾四個月，示威浪潮至今仍未平息，有網民號召今日（13日）再於全港各大商場發起罷買行動。 由於有設施仍未修復，不少公共交通運作仍受影響，港鐵除機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束；而機場快線服務亦有調整，下午3時起，只提供來回機場及香港站服務。而受示威影響，多個港鐵站關閉。 今日有多條港鐵綫，包括馬鞍山綫、荃灣綫、將軍澳綫在中途停駛，而港鐵全綫服務（機場快綫外）在晚上十時收車。入夜後，九巴、新巴仍有多條路線停駛或改道。

+ 6 + 5 + 4

【01:28】港鐵表示，經審視修復工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，周一（10月14日）港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

至於機場快綫方面，服務於10月14日晚上10時起調整，屆時機場快綫列車只來往香港站至機場站，班次約10分鐘一班，中間不停九龍站、青衣站及博覽館站。

【01:15】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

深宵路線 – 改道行駛

N41X

往長宏方向：停用眾坊街至君匯港巴士站

N118

往港島方向：停用太子站至理工大學八期巴士站

往九龍方向：停用眾坊街至基榮小學巴士站

N122

往九龍方向：停用眾坊街至楓樹街巴士站

往港島方向：停用太子站至理工大學八期巴士站

N171

往九龍方向：用眾坊街至楓樹街巴士站

往港島方向：停用太子站至理工大學八期巴士站

N216

往紅磡方向：停用太子站至碧街巴士站

往油塘方向：停用長沙街至亞皆老街中電巴士站

N241

往紅磡方向：停用太子站至碧街巴士站

往長宏方向：停用眾坊街至福華街休憩花園巴士站

N271

往大埔方向：停用長沙街至亞皆老街中電巴士站

N281

往馬鞍山方向：停用長沙街至亞皆老街中電巴士站

N283

往黃泥頭方向：停用文明里至銘基書院方向

N287

往烏溪沙方向：停用長沙街至旺角道巴士站

N293

往旺角方向：不停旺角道及尚德至煜明苑巴士站

往尚德方向：不停西洋菜南街至旺角站及煜明苑至尚德巴士站

N691

往將軍澳方向：不停調景嶺至煜明苑巴士站

往港島方向：不停煜明苑至調景嶺巴士站

270S

來回方向：不停碧街至銘基書院巴士站

271S

來回方向：不停長沙街至旺角站巴士站

293S

往旺角方向：不停旺角道巴士站

往坑口方向：不停西洋菜南街至旺角站巴士站

【23:15】新巴城巴32條日間路線及11條通宵路線需改道行駛。

暫停路線：B5

改道路線（日間）：102,104, 107,112, 117, 118, 170, 171, 694,701, 701A, 792M,796C, 796P,796X,798, 904, 905, 930, 930X, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22, A29P,E21, E21A, E22A,H2

改道路線（通宵）：701S,796S,N21,N21A,N29,N118,N122,N171,N796,N691,NA20

+ 8 + 7 + 6

【22:45】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

深宵路線 – 改道行駛：N41X, N118, N122, N171, N216, N241, N269, N271, N281, N283, N287, N293, N368, 270S, 271S, 293S

日間路線

停駛路線：18, 296M

改道路線：1, 1A, 2, 2A, 2X, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 10, 13D, 16, 24, 27, 30X, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 41A, 42A, 44, 45, 46, 52X, 53, 54, 58X, 59X, 60X, 63X, 64K, 66X, 67X, 68M, 68X, 69X, 72X, 76K, 81, 87D, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234X, 238X, 265B, 268B, 268C, 268X, 269D, 276, 276P, 290, 290A, 290X, 296A, 296C, 296D, 904, 905, 968, B1

龍運

深宵路線 – 改道行駛：N30, N30S, NA34

日間路線 - 改道路線：A36, E34B

【22:15】新巴城巴32條日間路線需改道行駛。另外，城巴107、170、171及973號線由總站開往九龍的班次，將途經海洋公園巴士站，方便乘客由海洋公園返回市區。而城巴B5號線由欣澳及港珠澳大橋香港口岸開出的尾班車，已分別於下午10時10分及10時15分開出。

改道日間路線：102,104, 107,112, 117, 118, 170, 171, 694,701, 701A, 792M,796C, 796P,796X,798, 904, 905, 930, 930X, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22, A29P,E21, E21A, E22A,H2

【22:05】港鐵表示，各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士今天的服務時間已經完結。而機場快綫則維持每10分鐘一班往返香港及機場，列車不停九龍，青衣及博覽館站。

關於明天(10月14日)的車務安排，由於被嚴重破壞的設施需繼續復修工作，明天的列車服務或會提早結束。

【22:00】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線：18, 51, 268M, 296M

改道路線：1, 1A, 2, 2A, 2X, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 10, 13D, 16, 24, 27, 30X, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 41A, 42A, 44, 45, 46, 52X, 53, 54, 58X, 59X, 60X, 63X, 64K, 66X, 67X, 68M, 68X, 69X, 72X, 76K, 81, 87D, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171,203E, 213D, 234X, 238X, 265B, 268B, 268C, 268X, 269D, 276, 276P, 290, 290A, 290X, 296A, 296C, 296D, 904, 905, 968, B1

龍運

改道路線：A36, E34B

【21:12】港鐵表示，目前需要關站及暫停服務的情如下：

觀塘綫：油麻地站、旺角站、太子站、黃大仙站、觀塘站、藍田站、(油塘站)、(調景嶺站)

機場快綫：九龍站、青衣站、博覽館站 (暫停服務)

西鐵綫：荃灣西站

東鐵綫：沙田站

輕鐵：全綫暫停服務

荃灣綫：全綫暫停服務：

荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、(荔景站)、(美孚站)、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、太子站、旺角站、油麻地站、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站)、(中環站)

將軍澳綫：全綫暫停服務

將軍澳綫：(北角站)、(鰂魚涌站)、(油塘站)、(調景嶺站)、將軍澳站、坑口站、寶琳站、康城站

馬鞍山綫：全綫暫停服務

(大圍站)、車公廟站、沙田圍站，第一城站、石門站、大水坑站、恆安站、馬鞍山站、烏溪沙站

( ) 為服務多於一條鐵路綫的車站

【21:09】馬鞍山綫列車服務現時已暫停

【21:04】港鐵表示，目前需要關站及暫停服務的情如下：

觀塘綫：油麻地站、旺角站、太子站、黃大仙站、觀塘站、藍田站、(油塘站)、(調景嶺站)

馬鞍山綫：沙田圍站，第一城站

機場快綫：九龍站、青衣站、博覽館站 (暫停服務)

西鐵綫：荃灣西站

東鐵綫：沙田站

輕鐵：全綫暫停服務

荃灣綫：全綫暫停服務：

荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、(荔景站)、(美孚站)、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、太子站、旺角站、油麻地站、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站)、(中環站)

將軍澳綫：全綫暫停服務

將軍澳綫：(北角站)、(鰂魚涌站)、(油塘站)、(調景嶺站)、將軍澳站、坑口站、寶琳站、康城站

( ) 為服務多於一條鐵路綫的車站

【21:00】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線：18, 31, 34, 36, 51, 238M, 268M, 296M

改道路線：1, 1A, 2, 2A, 2X, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 40, 13D, 30X, 33A, 35A, 36B, 39A, 41, 41A, 41M, 42A, 42M, 43, 43B, 44, 44M, 45, 46, 48X, 49X, 52X, 53, 54, 58X, 59X, 60X, 63X, 64K, 66X, 67X, 68M, 68X, 69X, 72, 72X, 73X, 76K, 81, 87D, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234A, 234B, 234X, 238X, 243M, 265B, 268B, 268C, 268X, 269D, 276, 276P, 278X, 290, 290A, 290X, 296A, 296C, 296D, 904, 905, 968, B1

龍運

改道路線：A36, E31, E32A, E34B

+ 10 + 9 + 8

【20:59】將軍澳綫列車服務現時已暫停

【20:48】港鐵表示，目前需要關站及暫停服務的情如下：

觀塘綫：油麻地站、旺角站、太子站、黃大仙站、觀塘站、藍田站、油塘站、(調景嶺站)

將軍澳綫：(調景嶺站)、將軍澳站、坑口站、寶琳站、康城站

馬鞍山綫：沙田圍站，第一城站

機場快綫：九龍站、青衣站、博覽館站 (暫停服務)

西鐵綫：荃灣西站

東鐵綫：沙田站

輕鐵：全綫暫停服務

荃灣綫：全綫暫停服務

荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、(荔景站)、(美孚站)、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、太子站、旺角站、油麻地站、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站)、(中環站)

( )為服務多於一條鐵路綫的車站

【20:43】港鐵表示，荃灣綫剛剛暫停列車服務，除了一些轉綫站外(荔景、美孚、金鐘、中環)，所有荃灣綫車站關閉；另外，觀塘綫藍田站及油塘站亦已關閉

【20:40】新巴城巴32條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102,104, 107,112, 117, 118, 170, 171, 694,701, 701A, 792M,796C, 796P,796X,798, 904, 905, 930, 930X, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22, A29P,E21, E21A, E22A,H2

【20:26】港鐵站內廣播：由於公眾活動，荃灣綫暫停，呼籲乘客乘搭其他交通工具

【20:23】港鐵表示，因應有公眾活動進行，為保障乘客及員工的安全，經過風險評估後，現時觀塘綫黃大仙站、調景嶺站，荃灣綫深水埗、長沙灣站、荔枝角站、大窩口站，將軍澳綫調景嶺站至寶琳/康城站需要關閉，列車不停這些車站

【20:20】新巴城巴36條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：101, 102,104, 107,112, 117, 118, 170, 171, 601, 606, 619,694,701, 701A, 792M,796C, 796P,796X,798, 904, 905, 930, 930X, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22, A29P,E21, E21A, E22A,H2

【20:16】因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，以下車站已暫時關閉，列車將不停有關車站：

•觀塘綫: 油麻地至太子站、黃大仙及觀塘站

•荃灣綫: 尖沙咀至荔枝角站、葵芳至荃灣站

•將軍澳綫: 將軍澳站

•東鐵綫: 沙田站

•馬鞍山綫: 沙田圍及第一城站

•西鐵綫: 荃灣西站

【20:04】港鐵表示，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，以下車站已暫時關閉，列車將不停有關車站：

•觀塘綫: 油麻地至太子站、黃大仙及觀塘站

•荃灣綫: 尖沙咀至太子站、葵芳至荃灣站

•將軍澳綫: 將軍澳站

•東鐵綫: 沙田站

•馬鞍山綫: 沙田圍及第一城站

•西鐵綫: 荃灣西站

+ 16 + 15 + 14

【19:55】新巴城巴35條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：101, 102,104, 107,112, 117, 118, 170, 171, 601, 606, 619,694,701, 701A, 792M,796C, 796P,796X,798, 904, 905, 930, 930X, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A29P,E21, E21A, E22A,H2

【19:55】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線：18, 31, 34, 36, 51, 238M, 261X, 268M, 296M

改道路線：1, 1A, 2, 2A, 2X, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 40, 13D, 30X, 33A, 35A, 36B, 39A, 41, 41A, 41M, 42A, 42M, 43, 43B, 44, 44M, 45, 46, 48X, 49X, 52X, 53, 58X, 59X, 60M, 60X, 61X, 62X, 63X, 64K, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 72X, 73X, 75X, 80M, 81, 85, 86, 87D, 88, 89, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234A, 234B, 234X, 238X, 243M, 263, 265B, 268X, 271, 278X, 290, 290A, 290X, 296A, 296C, 296D, 904, 905, 961

龍運

改道路線：A31, A33X, E31, E32A, E33

【19:40】運輸署表示，因應車站有突發情況，為確保乘客的安全，以下車站已暫時關閉，列車將不停有關車站：



•觀塘綫:油麻地至太子站、觀塘站



•荃灣綫:尖沙咀至太子站、葵芳、葵興及荃灣站



•將軍澳綫:將軍澳站



•東鐵綫:沙田站



•馬鞍山綫:沙田圍及第一城站



•西鐵綫:荃灣西站



基於安全考慮，其他車站或會隨時關閉而未能預早通知。

因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道(來回方向)部份行車線

-介乎青山公路–荃灣段及沙咀道的一段大河道(來回方向)

-唐明街及唐俊街交界

【19:39】港鐵表示，因應有公眾活動進行，為保障乘客及員工的安全，經過風險評估後，現時荃灣綫列車不停太子至尖沙咀站，觀塘綫列車不停油麻地、旺角及太子站

【19:26】港鐵站內廣播：尖沙咀站將關閉

【19:05】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線：18, 31, 34, 36, 51, 238M, 261X, 268M, 296A, 296C, 296D, 296M

改道路線：1, 1A, 2, 2A, 2X, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 40, 13D, 30X, 33A, 35A, 36B, 39A, 41, 41A, 41M, 42A, 42M, 43, 43B, 44, 44M, 45, 46, 47A, 47X, 48X, 49X, 52X, 53, 58X, 59X, 60X, 61X, 62X, 63X, 64K, 66X, 67X, 68A, 68X, 69X, 72, 72X, 73X, 75X, 80K, 80M, 81, 81K, 83K, 85, 86, 87D, 88, 88K, 89, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234A, 234B, 234X, 238X, 243M, 249X, 264R, 265B, 268X, 269D, 271, 278X, 280X, 290, 290A, 290X, 299X, 307, 673, 904, 905, 961

龍運

改道路線：A31, A33X, A41, E31, E32A, E33, E42

+ 14 + 13 + 12

【18:53】港鐵站內廣播：旺角站即將關閉

【18:30】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線：18, 31, 34, 36, 41M, 42M, 51, 238M, 243M, 261X, 268M, 282, 283, 284, 296A, 296C, 296D, 296M

改道路線：1, 1A, 2, 2A, 2X, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 40, 13D, 30X, 33A, 35A, 36B, 39A, 39M, 41, 41A, 42A, 43, 43B, 44, 44M, 45, 46, 47A, 47X, 48X, 49X, 52X, 53, 57M, 58M, 58X, 59M, 59X, 60M, 60X, 61M, 61X, 62X, 63X, 64K, 66M, 66X, 67M, 67X, 68M, 68A, 68X, 69M, 69X, 72, 72X, 73X, 75X, 80K, 80M, 81, 81K, 83K, 85, 86, 87D, 88, 88K, 89, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234A, 234B, 234X, 238X, 249X, 264R, 265B, 265M, 268X, 269D, 269M, 271, 278X, 280X, 290, 290A, 290X, 299X, 307, 673, 904, 905, 961

龍運

改道路線：A31, A33X, A41, A41P, A47X, E31, E32A, E33, E41, E42

【18:25】新巴城巴32條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：2, 8H, 18X, 77,82, 85, 99, 102,104, 112, 117, 118, 171, 606, 608, 682, 701, 701A, 796C, 798, 904, 905, 930, 930X, 970, 970X, 971, A12, A20, A21, E21, E21A

【18:17】港鐵表示，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，以下車站已暫時關閉，列車將不停有關車站：

•觀塘綫: 觀塘站

•荃灣綫: 葵芳、葵興及荃灣站

•將軍澳綫: 將軍澳站

•東鐵綫: 沙田站

•馬鞍山綫: 沙田圍及第一城站

•西鐵綫: 荃灣西站

【18:08】港鐵葵興站關閉

+ 14 + 13 + 12

【17:51】港鐵表示，由於現時有人進入沙田站並影響車站運作，為保障乘客及員工安全，列車不停該車站，車站亦需要關閉。

【17:50】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線

18, 31, 34, 36, 51, 261X, 268M, 282, 283, 284

改道路線

1, 2, 6, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 40, 13D, 1A, 2A, 2X, 30X, 33A, 35A, 36B, 39A, 39M, 3C, 6C, 6F, 41, 41A, 41M, 42A, 42M, 43, 43B, 44, 44M, 45, 46, 46X, 47A, 47X, 48x, 49X, 52X, 53, 57M, 58M, 58X, 59M, 59X, 60M, 60X, 61M, 61X, 62X, 63X, 66M, 66X, 67M, 67X, 68M, 68A, 68X, 69M, 69X, 72, 72X, 73X, 80M, 81, 85, 86, 87D, 88, 89, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234A, 234B, 234X, 238M, 238X, 243M, 249X, 265B, 265M, 268X, 269D, 269M, 278X, 280X, 290, 290A, 290X, 296C, 296D, 307, 678, 904, 905, 961

龍運

改道路線

A31, A33X, A41, E31, E32A, E33, E42

【17:40】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道(來回方向)部份行車線

-太和路(大埔海濱公園方向)近南運路

【17:38】港鐵表示，因應有公眾活動進行，為保障乘客及員工的安全，經過風險評估後，荃灣綫荃灣站及西鐵綫荃灣西站需要關閉，列車不停該兩個車站

目前需要關站及暫停服務的情如下：

觀塘綫： 觀塘站

馬鞍山綫：沙田圍站，第一城站

機場快綫：九龍站、青衣站、博覽館站 (暫停服務)

(更新) 荃灣綫：荃灣站

(更新) 西鐵綫：荃灣西站

輕鐵：全綫暫停服務

【17:30】港鐵月台廣播：荃灣、荃灣西站已停

【17:20】新巴城巴1條路線暫停服務，34條日間路線需改道行駛。

暫停路線：B3M

改道日間路線：2,7, 8H, 18X, 82, 85, 99, 102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,606, 608, 682, 701, 701A, 796C, 904, 905, 930X, 970, 970X, 971, A12, A20, A21, B3, B3X, E21, E21A

【17:15】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

停駛路線：32P, 268M

+ 15 + 14 + 13

【16:30】新巴城巴1條路線暫停服務，23條日間路線需改道行駛。

暫停路線：B3M

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,701, 701A, 796C, 904, 905, 930X, 970, 970X, 971, A20, A21, B3, B3X, E21, E21A

【16:15】新巴城巴22條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,701, 701A, 796C, 904, 905, 930X, 967, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

【16:05】新巴城巴20條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

【16:05】港鐵表示，目前需要關站及暫停服務的情況如下：

觀塘綫： 觀塘站

馬鞍山綫：沙田圍站，第一城站

機場快綫：九龍站、青衣站、博覽館站 (暫停服務)

輕鐵：全綫暫停服務

+ 16 + 15 + 14

【15:52】港鐵表示，馬鞍山綫沙田圍站由於被人破壞，為保障乘客及員工安全，現時該站需要關閉，馬鞍山綫列車亦不停沙田圍站

【15:48】港鐵觀塘站關閉，輕鐵全線暫停

【15:37】輕鐵761P, 751, 705及706需要暫停

【15:21】港鐵表示，受到天水圍區的突發情況影響，輕鐵服務761P, 751及706綫暫停服務。

【15:20】新巴城巴18條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 171, 701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, A21, B3A, E21, E21A

【15:10】新巴城巴17條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 171, 701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, A21, E21, E21A

+ 3 + 2

【14:48】運輸署表示，因道路狀況，下列油尖旺的路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道(深水埗方向)部份行車線

【14:40】九巴表示，因應各區最新交通情況，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務

【14:00】城巴B5號線今日由欣澳及港珠澳大橋香港口岸開出的尾班車時間，分别為下午10時10分及10時15分。

【13:55】港鐵宣布直通車服務資訊更新:

- 由廣州往紅磡的直通車班次Z805、Z819取消

- 由紅磡往廣州的直通車班次Z806、Z810、Z818取消

- 其餘所有南行及北行班次維持正常

港鐵表示，由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各綫除了機場快綫外、輕鐵及港鐵巴士服務，今日將提早於晚上10時結束。

另外，機場快線列車將於下午3時起，來回方向只停機場站及香港站，直至全日服務結束為止。

九龍站的市區預辦登機服務將於下午 2 時起暫停，直至全日服務結束為止，而香港站的市區預辦登機服務將維持正常。

此外，輕鐵路綫705及706 已作整合，705，706及751綫在天水圍區需改道行駛，751綫在屯門區不停友愛站；610綫班次調整至每15分鐘一班；所有輕鐵車輛將不會行經友愛、天榮、銀座、天湖、天慈及天水圍輕鐵車站。

▼10.6全港多區衝突▼