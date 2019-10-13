【逃犯條例】羅致光：社會事件衝擊家庭關係　會積極提供適切服務

修例風波至今仍未平息，勞福局局長羅致光指，近日的社會事件，對家庭關係造成很大衝擊，不少父母和子女，對家庭成員之間出現的分歧感到困擾，勞福局和社署非常關注家庭關係和社區鄰里關係現時所面對的困難，會積極透過綜合家庭服務中心和綜合青少年服務中心等服務單位，為有需要的家庭提供及時和適切的服務。 他又指，觀乎近日香港經濟面對內外因素的挑戰，未來勞工巿場會受到衝擊，特別是以女性為主的服務行業。

羅致光指，近日社會事件令不少家庭成員之間，出現的分歧感到困擾，亦有調查指市民的精神健康指數有下降的趨勢，勞福局和社會福利署非常關注家庭關係與社區鄰里關係現時所面對的困難，並會積極透過綜合家庭服務中心和綜合青少年服務中心等服務單位，為有需要的家庭提供及時和適切的服務。

他又指，局方亦會透過相關資助計劃和加強與非政府組織和地區團體的協作，進一步加強在共建互助、包容、和諧社區及家庭關係方面的工作。

此外，他又談及婦女的就業狀況，他指，香港經濟面對內外因素的挑戰，未來勞工巿場會受到衝擊，特別是以女性為主的服務行業，會在來年繼續適時審視婦女的培訓及就業需要，透過現有平台加強協助婦女再培訓和就業。

他又指，有不少的地區婦女團體都曾反映，往往因爲沒有固定會址，讓她們的營運及對使用者造成不便。因此，會在來年與民政事務局適當地反映上述的關注及探討解決方法。