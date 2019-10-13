【禁蒙面法】周一遮打反修例晚會獲警不反對通知書　緊急法後首例

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，有反修例人士支持美國國會通過《香港人權與民主法案》，盼藉此對港府施壓。有反修例人士發起周一（14日）晚上7時在遮打花園舉行集會，促請美國盡快通過法案，集會預計約二千人參與。集會已獲警方發出不反對通知書，為政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》後，首個與反修例相關的合法集會。

美國國會預計當地時間星期二審議《香港人權與民主法案》，有市民則發起於周一（14日）晚上7時在遮打花園舉行集會，表示以「和平、理性、優雅」方式促請美國盡快通過法案。（資料圖片）

主辦方籲集會人士不要蒙面

美國國會預計最快於當地時間星期二審議《香港人權與民主法案》，限制被指打壓香港人權的官員及人士入境美國，甚至凍結他們在美國的資產等。有市民則發起於周一（14日）晚上7時在遮打花園舉行集會，表示以「和平、理性、優雅」方式促請美國盡快通過法案。集會預計約二千人參與。警方已就上述集會發出不反對通知書，為《禁止蒙面規例》生效後，首個與反修例相關的合法集會。

主辦方表示，昨日（12日）與警方會面時，警方提醒主辦方，須呼籲糾察和參與者在集會時不要蒙面。主辦方表示將會提醒集會人士有關法例要求和風險，續言即使有人在和平集會期間戴口罩，希望警方不要貿然進入集會場地內執法，引起恐慌。主辦方呼籲集會人士採用港鐵以外的交通工具，前往和離開遮打花園，並提早規劃行程，以保障安全。

是次集會不反對通知書負責人劉頴匡，過去曾多次發起觀塘等多區與反修例相關遊行，他於上月30日早上遭警察上門拘捕，被指懷疑他與7月1日立法會示威活動有關。

▼10.6多區衝突▼