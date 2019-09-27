【逃犯條例】建制派反《香港人權與民主法案》　鍾國斌缺席聯署

建制派今日（27日）發表聯署聲明，指美國國會參眾兩院的外交關係委員會通過受理《2019年香港人權與民主法案》並無必要，只是為響應「禍港代理人的號召」， 作為粗暴干預香港內部事務及為其代理人在香港爭取政治籌碼的手段。 聯署的建制派議員共有40人，其中有4名立法會議員的自由黨，獨欠黨魁鍾國斌參與聯署。

有團體曾在遮打花園發起集會，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》。（資料圖片／張浩維攝）

根據聲明，聯署的建制派議員認為主權移交前後，香港在「世界貿易組織」及其前身「關稅及貿易總協定」內，一直享有獨立關稅區地位，「一直以來，香港嚴格恪守國際協定丶國際規則丶法律及商業道德與世界不同國家和地區通商，以及參與眾多有關領域的合作，成績斐然」。

對於美國國會參眾兩院的外交關係委員會通過受理《香港人權與民主法案》，他們強烈反對，認為並無必要，「此舉只是為響應其禍港代理人的號召，作為粗暴干預香港內部事務及為其代理人在香港爭取政治籌碼的手段」。

他們又指，香港是美國的重要貿易伙伴，亦是世界上美國賺取最大貿易順差的地區，「若通過《2019年香港人權與民主法案》，除了打擊香港及美國本身利益外，只會令到中美關係雪上加霜，並無任何好處，既損人丶亦損己」。

他們稱，香港將會一如既往、毫不動搖地落實「一國兩制」政策方針，繼續享受《基本法》賦予的權利和切實履行其義務。