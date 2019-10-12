美眾議院下周審議香港人權與民主法案　料施政報告發表當日有結果

修訂《逃犯條例》風波發酵四個多月，反修例人士一直致力爭取國際關注，並希望美國國會能通過《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，以給予港府壓力，以及停止向香港警方輸出武器。 香港眾志秘書長黃之鋒在fb表示，與香港有關的法案動議已排在美國國會下周的議程上，最快於香港時間下周三（16日）有結果，亦即是特首林鄭月娥發表《施政報告》當日早上。

黃之鋒表示，香港眾志會推動全球各地擬定類近法案，針對官員和警察。（資料圖片／羅國輝攝）

美國眾議院的網頁上顯示，排在議程上的首三項動議都與香港有關，依序是《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）、《保護香港法案》（PROTECT Hong Kong Act）、以及內容是認同香港和美國的雙邊關係，譴責中國干預香港事務和支持香港市民的示威權利的動議。

黃之鋒在fb上表示，有關法案最快在星期二傍晚，即香港時間星期三早上在眾議院審議，若獲得通過，在交由總統特朗普簽署後法案就正式生效。

他說，雖然法案通過與否取決於國會，而是否執行則取決於特朗普的決定，結果難以預測。不過，他相信只要抗爭者能促成香港大規模示威的畫面及人數，就有助獲得國際關注，從而增加北京和港府面對國際的壓力。

黃之鋒又說，未來香港眾志推動全球各地擬定類近法案，希望針對官員和制裁警察的機制，「可以喺世界各國遍地開花」。