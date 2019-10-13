【10.13示威】優品360、美心被砸　警：莫以「裝修」之名美化破壞

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，至今未有平息的跡象，有網民今日（13日）號召「18區開花」行動，於全港各區商場實行罷買日，其後再演變成針對個別商店的破壞行動。 激進示威者的目標商店，包括被指與「福建幫」有關連的優品360，以及因太子女伍淑清言論惹反修例人士不滿的美心集團旗下食肆，另外，中國移動分店及華為體驗店同遭破壞。 警方下午發聲明，籲公眾不應再用「裝修」和「裝飾」之名，美化任何破壞行為。

今日有網民在18區發起罷買行動，各區大型商場均是示威者聚集目標。近日有反修例人士為不同政治立場的商店標註上不同顏色，稱之為「黑裝修 、紅裝飾、藍罷買、黃幫襯」。

下午兩時許，示威者人潮開始在各個出現，部份商店繼續成為示威者的目標。其中被視為「黑色」、被指與「福建幫」有聯繫的優品360，其在將軍澳Popcorn、大埔超級城、沙田新城市廣場及尖沙咀寶華大廈地下的分店均被人破壞，有分店即使已落閘，仍被激進示威者撬閘，並闖入店內將商品、貨架倒亂。

+ 7 + 6 + 5

另一個主要被針對的店舖是美心集團旗下商店及食肆，主因是集團創辦人長女伍淑清，曾直指示威活動是「有組織、有預謀的暴力事件，不被全港市民所允許」，而美心餅店亦拒絕為顧客在所購的蛋糕上寫有政治相關的字句，引發一輪對美心集團旗下店舖的杯葛、以致衝擊行動。

現場所見，位於將軍澳Popcorn內的Starbucks無營業、「香港地」茶餐廳遭噴漆及取籌號；將軍澳中心的元氣壽司被噴漆；將軍澳廣場的東海堂被噴漆；太古城內的Starbucks遭噴漆、食堂Treats則有示威者不斷在自助點餐機叫餐但未有付錢；沙田站美心餅店需落閘；德福商場內元氣遭噴漆；觀塘APM內的元氣及丼丼屋被有人破壞。

另外亦有中資企業受牽連，位於德福商場的中國移動店內電子顯示屏被打破，而新城市廣場內的華為體驗店亦遭示威者入內破壞。

警方：「裝修」、「裝飾」只是純粹破壞和發洩

對於連日來有激進示威者對個別商戶進行破壞行為，警方在社交網站發簡短聲明，形容有人以「裝修」和「裝飾」為名，去美化自己對店舖所進行的破壞行為。警方斥所謂的「藝術裝飾」、「紅裝飾黑裝修」都只是純粹的破壞和發洩，又指上述行徑擾亂社會經濟和秩序、影響市民生活，更傷及無辜，警方再次呼籲示威者停止所有暴力行為。