【10.13示威】街頭掀多輪快閃攻防戰　警佯裝收隊「回馬槍」追捕

有網民號召今日（13日）到各區商場罷買日，演變成各區的警民衝突與對峙。其中以旺角彌敦道的對峙最持久，有人自下午二時許佔據馬路並築起路障，警方雖然曾多次出現並清理路障，但示威者往往在警員登車離開後再將路障「還原」，至晚上八時，雙方的快閃式攻防戰已來來回回多達6個回合。 另外，在觀塘裕民坊一帶，有防暴警員兩度在清路障、似欲登車欲離開後，突然再下車並追捕在場人士，據了解至少兩人被捕。

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今日示威活動再次遍地開花，但街頭衝突模式出現新變化，全日無出現如之前般大規模的遊行，身穿黑衣的示威者化整為零，在各區的商場內外快閃式破壞、堵路，未見過去和警方長時間街頭對峙的情況，取而代之的是多輪路障攻防戰。

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示威者快閃堵路 警方同步加速清路障

在貫通太子及油尖旺的彌敦道，自下午二時許變成路障攻防戰的主戰場之一，部份原本在朗豪坊商場內叫口號的示威者步出彌敦道，隨即在惠豐中心對出十字路口築起路障，圖阻塞交通。約廿分鐘後，有防暴警員從太子方向抵十字路口，大批示威者隨即四散，是次驅散至少有4名示威者被捕。

警員在場戒備約15分鐘後離開，示威者隨即再佔據馬路，再掀第二輪攻防。除了惠豐中心對出一段彌敦道外，示威者亦不斷遊走於弼街、登打士街及窩打老道附近築路障，警方則分別由太子方向及尖沙咀方向抵現場清理，由路障出現至警員抵達，需時僅約20分鐘左右，清理速度較之前的示威活動明顯加快。示威者築路障、其後由警方清路障的一幕、警方離開後示威者再堵路，如是者至少重覆了6次。

除了旺角，在將軍澳、沙田、大埔、荃灣、黃大仙等多區，亦曾有人快閃式堵路，而在荃灣，有示威者於下午近三時於沙咀道以水馬設路障，防暴警員在5分鐘內已抵達並追捕示威者。

觀塘警兩度「回馬槍」 佯裝收隊再落車追捕

至於在觀塘裕民坊，警員採取的策略是乘示威者不備再突擊追捕。傍晚6時半，有人在裕民坊大廈對出以雜物、單車及垃圾桶築路障。至7時半防暴警清理路障後，似已登車準備撤離，惟一名防暴警員突向圍觀人士稱「你哋依家正進行非法集會」，將作出驅散及拘捕；不足30秒後，大批防暴警突湧現，並將一名穿黑衣男子制伏在地上。

有市民其後在同一位置重建路障，防暴警曾於晚上8時許短暫返回現場再登車離開，但該車輛突然停車，有防暴警下車拔足狂奔圍捕附近人士，有目擊者透露再多一名黑衣人被捕。兩次在觀塘區的搜捕，警員均佯裝收隊，再突擊追捕示威者。