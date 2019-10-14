貨櫃碼頭上半年工傷較去年同期跌四成　推小冊子增安健意識

香港國際貨櫃碼頭（HIT）、中遠-國際貨櫃碼頭（COSCOHIT）及亞洲貨櫃碼頭（ACT）早前推出碼頭堆場安全駕駛小冊子，藉此加強前線工友及貨櫃車司機的安全意識。他們指，今年上半年總計工傷個案，較去年同期下跌 42%。 勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩於小冊子發布儀式致辭時指，貨櫃場普遍會使用重型起重機械設備，僱主有責任委任合資格人士，進行針對性的風險評估，制訂安全工作系統。

勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩致辭時，強調在貨櫃碼頭提升職安健的重要性：「貨櫃場普遍會使用重型起重機械設備，僱主有責任委任合資格人士，進行針對性的風險評估，找出潛在危害，制訂一個安全工作系統。」他又提到，重型起重機械操作員、貨櫃車司機及其他工友同樣須遵守櫃場內的安全守則，以保障自己及其他工友安全。



香港國際貨櫃碼頭董事總經理馮錦洪先生表示，公司致力推廣職安健，定期舉辦各式各樣的活動。就貨 櫃車司機於碼頭安全駕駛及操作，我們曾舉辦『防吊車架安全』週，取得顯著成效，2018 年的吊起車架導致有人受傷的意外宗數，比前一年大幅下跌五成，今年以來更是未再發生同類意外。

勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩致辭時，強調在貨櫃碼頭提升職安健的重要性。（資料圖片）

「碼頭駕駛安全週」由10月11起至10月18日，分別於香港國際貨櫃碼頭、中遠-國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭透過有獎攤位遊戲、貨櫃車車架檢查、安全資訊分享、安全約章簽署等活動，提高貨櫃車司機在貨櫃碼頭內交收貨櫃的安全意識。