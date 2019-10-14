【逃犯條例】私隱公署指579條涉起底連結被移除　七成涉警務人員

就近月「起底」及網絡欺凌行為情況，個人資料私隱專員公署今日（14日）公布最新數字，指截至中午12時，公署已77次去信要求涉事平台移除共1,615條連結，其中579條已被移除，其中約七成涉及警務人員。 公署表示，已要求相關平台的營運商提供涉事網民的用戶登記資料，以及IP登入資料，並多次於公開場合及透過發佈新聞稿，提醒網民就可能觸犯《私隱條例》第 64 條的刑事罪行以及其最高刑罰。

截至今午12時，公署已77次去信要求涉事平台移除共1,615條連結，其中579條已被移除，其中約七成涉及警務人員。（資料圖片）

公署表示，於6月14日接獲首宗「起底」及網絡欺凌的相關個案後，截至今午12時，共接獲及主動發現2,576宗相關個案，其中2,252宗為投訴及主動發現個案，約三成屬警務人員及其家屬；其餘324宗為查詢個案。所涉網上社交平台及討論區共有13個，所涉的連結共有2,080條。

公署指，由於有連結披露個別人士（包括兒童）的個人資料，而有關披露，尤其是涉及欺凌、煽動和恫嚇的不法目的，未獲有關人士同意，肯定是不公平和違法，使當事人蒙受心理傷害。因此，公署經初步調查後認為此等涉事者可能觸犯《私隱條例》第64條的刑事罪行，並會依法將該等個案交予警方作進一步調查。

截至今午12時，公署已依法將1,297宗該類個案，交予警方作進一步刑事調查及考慮提出檢控。

根據資料，《私隱條例》第64條的最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。