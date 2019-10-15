【區議會選舉】參選需解釋口號　張達明：倘審查意味和理非無路走

區議會選舉提名期將於本月17日結束，有已報名的參選人透露，被選舉主任發信要求解釋「光復香港，時代革命」八字的意思。 香港大學法律學院首席講師張達明今日（15日）接受電台訪問時直指，若政府欲將「紅線」拉闊想借此取消參選人資格，於法律和法治兩方面均有很大問題，意味「和理非條路係無得走，連選舉都唔會畀你選」 。 張續指，本港有完善機制讓參選人就不公平的選舉提出選舉呈請，並非由政府自行決定選舉不公，他斥責若政府無信心維持公平選舉，整個班子應考慮下台。

有區議會選舉參選人被選舉主任要求，解釋曾在社交網站分享的圖片中有「光復香港，時代革命」八個字的意思。張達明接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問時回應指，若政府想將紅線拉闊，取消部份人士的參選資格，在政治及法律兩方面的問題很大。他提及，坊間對該八個字有眾多解讀，是很多人參與遊行時會高叫的口號，在他看來對一國兩制並無衝擊，政府若借此取消參選人資格，反映政治審查厲害，其政治目的非常清楚，張達明反問，「和理非條路係無得走，連選舉都唔會畀你選，你仲有咩渠道？」

參選人可考慮反問選舉主任 問問題前有無受他人影響

張達明認為，參選人回答選舉主任的同時，亦可以要求對方交代在問問題前，有無違反公平公正原則，有無與其他人傾談該八個字，包括政府官員、中聯辦官員、各派議員等，以及能否保證自己可以獨立行事。張解釋，需反問源於政府表面上指，依法辦事由選舉主任自己做客觀決定，選舉主任做判斷時不應受他人影響，即使選舉主任未必如實作答，亦應做這一步，日後若需走法律程序或有用。

現時有完善機制由法庭處理選舉不公 非由港府決定

張達明形容港府正在做一些如落後極權國家常用的「小動作」引起民憤，欲舖路押後或取消選舉，但他指全球各地的選舉均會出現零星暴力，但往往不足以構成取消選舉的理由，若政府無信心維持公平選舉，整個班子應考慮下台。張達明又稱，現時本港有完善機制處理選舉不公，在投票過後候選人可以提出選舉呈請，交由法庭處理。張達明強調，正因相信法官可客觀辦事，不受他人影響，若選舉主任無受同樣的規管存在很大問題。

國務院港澳辦發言人楊光曾質問「你們想把香港光復到哪兒去呢」，又形容口號衝擊一國兩制；張達明認為這種審查等同「文字獄」，又指今次正正是對一國兩制的考驗，港府是否以大陸思維審查香港言論，若最終審查成真，即等同一國兩制宣告正式死亡。