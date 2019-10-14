【區議會選舉】fb提「光復香港時代革命」　選舉主任促參選人解釋

區議會選舉提名期本周四結束，今屆區選引入確認書制度要求參選人簽署聲明，擁護「一國兩制」、《基本法》及特區政府。部份民主派參選人或因其過去的言論被拒「入閘」。 區政聯盟成員、沙田區議員陳兆陽及天水圍宏逸選區參選人巫啟航過往曾經在臉書上載含有「光復香港，時代革命」的文宣及照片，兩人今日（14日）收到選舉主任查詢，指其臉書上曾提及「光復香港，時代革命」，要求他們解釋兩句所指是什麼意思。 另外，有參選天恒選區的王百羽則被選舉主任指，曾發表支持香港獨立，要求他解釋香港獨立的定義是什麼。

陳兆陽今日(14日)在臉書公開沙田區議會選舉主任陳婉雯的信件，內容指留意到他曾在公開貼文中提及「光復香港，時代革命」，並要求他解釋兩句所指是什麼意思。

陳兆陽的貼文上載了一張宣傳9月9日聯校人鏈的文宣圖，圖中除了寫有活動日期地點、五間學校校名之外，還有一行小字「光復香港，時代革命;五大訴求，缺一不可」。陳兆陽在貼文中表示「今日未病好去唔到。星期一，師兄弟們，到時見！」

信中指，選舉主任將會考慮其答覆，以及所有相關資料，然後決定他的提名是否有效。並要求他在明(15日)日下午六時前回覆。陳兆陽回覆《香港01》查詢時表示，自己已徵詢律師意見，「我會答嘅」。被問到會否認為選舉主任紅線定得太緊，他表示不方便評論詳情，但強調自己有簽確認書，亦無發表過與港獨有關的言論。

天水圍民生關注平台成員，宏逸選區參選人巫啟航今下午收到選舉主任查詢，同樣指其臉書公開貼文曾提及「光復香港，時代革命」，要求解釋。巫啟航在臉書留言表示「又想政治審查」，反問「邊一粒字有違反基本法？」

他在帖文中上載數張街上的文宣照片，當中有8張照片分別有白紙寫上「光」、「復」、「香」、「港」、「時」、「代」、「革」、「命」，巫啟航在貼文中表示，「今晚沿西鐵行到天耀，見到一張張震撼既街招，雖然只係白紙一張，但每張都親手寫上。精美嗎？唔見得係，但正正簡單而粗糙，字句表達的意志更加強烈，更加可貴。」並無直接提及「光復香港，時代革命」。

他的同組織成員、參選天恒選區的王百羽則被選舉主任指，曾發表支持香港獨立，要求他解釋香港獨立的定義是什麼? 又指王曾在臉書貼文提及「推動香港民族的理念，自決香港前途」的言論，問他對該言論的理解是什麼。