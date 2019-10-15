【區議會選舉】上載連儂牆照遭選舉主任質詢　巫啟航：難料DQ風險

天水圍宏逸選區參選人巫啟航早前在facebook分享一張在街上拍攝連儂牆的照片，當中有「光復香港，時代革命」的標語，遭選舉主任發信質詢口號意思，限期今天（15日）下午5時前回覆。 巫啟航今日（15日）受訪時形容審查，無想過會被問「唔係由我把口講出嘅字」，他諮詢法律意見後今日內會回覆，預計會澄清該字句並非由他書寫，僅由他拍攝，不代表他的立場。被問到有無後備方案或其他人補上時，他僅指「會有安排」。

巫啟航今日接受商台節目訪問時透露，是經由電子郵件收到選舉主任的提問，他坦言早預計有類似的審查，但從未預料過會被詢問並非由自己書寫的字句。他詳述，該字句是他於街上一幅「連儂牆」見到，有人在白色A4紙上簡單寫上「光復香港，時代革命」八字，他感到簡單而震撼，因此拍攝下來並在社交網站上分享。

巫啟航透露有諮詢法律意見，將於今日內回覆選舉主任，預計會澄清相中字句不是出自自己手，只是拍攝的相片，不代表自己立場。

他指該八字口號貫徹整場香港的抗爭運動，形容今次事件是絕對的白色恐怖，亦頗為荒謬，但坦承目前仍不肯定自己被DQ的風險有幾高。被問到一旦被DQ是否有「Plan B」時，他僅回應「我哋會有安排」。